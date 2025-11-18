फडणवीसांच्या सरकारमधील धुसफूस चव्हाट्यावर; शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा कॅबिनेटवर बहिष्कार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे मंत्री प्री-कॅबिनेटला हजर होते, मात्र मुख्य कॅबिनेट बैठकीत एकनाथ शिंदे वगळता कोणताही मंत्री उपस्थित नव्हता.
Published : November 18, 2025 at 3:17 PM IST
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी महायुती सरकारमधील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे. कल्याण-डोंबिवलीसह ठाणे जिल्ह्यात भाजपाकडून सुरू असलेले फोडाफोडीचे राजकारण आणि शिवसेनेविरोधातील आक्रमक प्रचार यावर आक्षेप नोंदवत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घातला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे मंत्री प्री-कॅबिनेटला हजर होते, मात्र मुख्य कॅबिनेट बैठकीत एकनाथ शिंदे वगळता कोणताही मंत्री उपस्थित नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत या मंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत समन्वय राखून तोडगा काढू, असे आश्वस्त केल्याची माहिती शिवसेनेतील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना दिली.
नेमके काय घडले? : मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच शिवसेनेतील मंत्र्यांनी अचानक नाराजी व्यक्त करत कॅबिनेटला न बसण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ते थेट मंत्रालयातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात पोहोचले आणि भाजपाकडून सुरू असलेल्या पक्षप्रवेश आणि जागावाटपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवसेनेतील एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, भाजपात सुरू असलेले पक्षप्रवेश, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील जागावाटप आणि स्थानिक नेतृत्वाकडून सातत्याने 'डावलण्याच्या' भावना या मुद्द्यांवरून शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे.
शिंदे यांना घेरण्यासाठी भाजपाची आक्रमक भूमिका : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही दिवसांवर आल्या असताना भाजपाकडून आक्रमक पक्षविस्तार सुरू असल्याने शिवसेनेसाठी ही धोक्याची घंटा ठरत आहे. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्ये एकनाथ शिंदे यांना घेरण्यासाठी भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, राज्यातील काही ठिकाणी शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. याच नाराजीतून आजच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घालण्यात आलाय.
आम्ही निवडणूक कामात व्यस्त - गुलाबराव पाटील : याविषयी शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला महानगरपालिका, नगरपालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात काम दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेचे सगळे मंत्री आपापल्या कामात व्यस्त होते", अशी सूचक प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय झाले?
नगरविकास विभाग : राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भूखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर करण्यात आलंय. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार आहेत. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार असून, सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा, यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
गृहनिर्माण विभाग : बृहन्मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आलंय. यातून मुंबई शहर आणि उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
मदत आणि पुनर्वसन विभाग : भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती होणार असून, यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2023 मधील कलम 64 अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यास मदत मिळणार आहे.
महिला आणि बाल विकास विभाग : महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधी आणि न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमातील महारोगाने पीडित, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळण्यात येणार आहेत.
हेही वाचाः
पुण्यातील जमीन घोटाळ्यानंतर सरकार अलर्ट मोडवर; 'ती' सगळी प्रकरणं तपासणार
बंडखोर नेत्यांशी चर्चा करून तोडगा काढू; स्थानिक निवडणुकांतील बंडखोरी स्वाभाविक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस