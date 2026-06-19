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खासदार वाकचौरेंच्या समर्थनार्थ आमदार अमोल खताळ आक्रमक; अंगावर आले तर शिंगावर घेऊ, ठाकरेंच्या शिवसेनेला इशारा

उद्धव ठाकरे यांचे काही खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या चर्चांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे.

Shiv Sena Marks 60th Foundation Day in Shirdi
शिवसेनेने शिर्डीत 60 वा स्थापना दिवस साजरा केला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 1:26 PM IST

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शिर्डी : शिवसेनेचा 60 वा वर्धापन दिन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या वतीने शिर्डीत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. शिर्डी बसस्थानकासमोर आयोजित कार्यक्रमात शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी करत जल्लोष केला.

या कार्यक्रमाला संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ, माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे, जिल्हाध्यक्ष कमलाकर कोते यांच्यासह मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आमदार अमोल खताळ यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या विचारांवर आणि ध्येयावर शिवसेनेची स्थापना केली, तोच वारसा आणि विचार पुढे नेण्याचं काम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत असल्याचं सांगितलं.

'शिवसेनेच्या अधोगतीसाठी संजय राऊत जबाबदार' : तसेच त्यांनी शिवसेनेच्या अधोगतीसाठी खासदार संजय राऊत यांना जबाबदार धरत त्यांच्यावर टीका केली. “शिवसेना खिळखिळी होण्यामागे आणि पक्षाची आजची अवस्था निर्माण होण्यामागं सर्वात मोठा वाटा संजय राऊत यांचा आहे. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे आणि चुकीच्या राजकीय धोरणांमुळे पक्षाचं नुकसान झालं,” असा आरोप खताळ यांनी केला. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पक्षाच्या सध्याच्या स्थितीबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचंही खताळ यांनी यावेळी नमूद केलं.

खासदार वाकचौरेंच्या समर्थनार्थ अमोल खताळ आक्रमक : दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांचे काही खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या चर्चांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंच्या पक्षात प्रवेश केल्यानंतर जिल्ह्यातील राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे.

वाकचौरे यांच्या निर्णयानंतर शिवसेना (उबाठा) पक्षातील काही कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या मतदारसंघातील दौऱ्याला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी खासदार वाकचौरे यांच्या निर्णयाचं समर्थन केलं.

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी काही वेळा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनीही विकासाच्या दृष्टीनं हा निर्णय घेतला आहे,” असं खताळानी सांगितलं. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचं मान्य करताना, आंदोलनाच्या नावाखाली खासदारांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास शिवसैनिक त्याला प्रत्युत्तर देतील, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.

खासदारांच्या अंगावर येण्याचा प्रयत्न केला तर शिंगावर घेऊ : “आंदोलन करणं हा लोकशाही अधिकार आहे. मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली जर कोणी खासदारांच्या अंगावर येण्याचा प्रयत्न केला, तर शिवसैनिक त्यांना शिंगावर घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत,” असंही खताळ यांनी म्हटलं. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात आल्यानंतर त्यांचे शिवसैनिकांच्या वतीनं भव्य आणि ऐतिहासिक स्वागत करण्यात येईल, अशी घोषणा आमदार अमोल खताळ यांनी केली. पक्ष संघटना आणि कार्यकर्ते त्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

"शिवसैनिकांनी हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे कोणीही येथे येऊन काहीही करून जाईल, या भ्रमात राहू नये. खासदार वाकचौरेंच्या केसालाही धक्का लागू न देण्याची जबाबदारी आमची आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा पूर्ण आदर राखत आम्ही त्यांना संरक्षण देऊ आणि सर्व शिवसैनिक त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील," असं खताळ यांनी स्पष्ट केलं.

भाऊसाहेब वाकचौरे जल्लोषात स्वागत : शिवसेनेच्या 60 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच ठाकरे गटातून शिंदे गटात प्रवेश केलेले खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे स्वागतही उत्साहात करण्यात आलं.

यावेळी शिवसैनिकांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत पेढे वाटले आणि जल्लोषात वर्धापन दिन साजरा केला. कार्यक्रमानंतर सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिवसैनिकांनी साईबाबा मंदिरात जाऊन साईबाबांच्या समाधीवर शाल अर्पण केली. राज्याच्या तसेच पक्षाच्या प्रगतीसाठी प्रार्थना करत त्यांनी साईबाबांचे आशीर्वाद घेतले.

TAGGED:

SHIV SENA 60TH FOUNDATION DAY
SHIV SENA VARDHAPAN DIN SHIRDI
AMOL KHATAL CRITICISES SANJAY RAUT
शिवसेना वर्धापन दिन
AMOL KHATAL TARGETS SANJAY RAUT

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