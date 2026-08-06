कोर्टाची लढाई, कर्जमाफी, मराठी रिक्षा ते मुंबई-गोवा हायवे; कोल्हापुरातनं उदय सामंत काय म्हणाले?
उदय सामंत म्हणाले, ''शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे लोक ज्या पद्धतीनं बाजू मांडत आहेत, त्यापेक्षा सत्यता असलेली बाजू आमचे वकील मंडळी कोर्टात मांडतील.''
Published : August 6, 2026 at 5:16 PM IST
कोल्हापूर : ''शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे लोक ज्या पद्धतीनं बाजू मांडत आहेत, त्यापेक्षा सत्यता असलेली बाजू आमचे वकील मंडळी कोर्टात मांडतील. आम्ही जे केलं आहे, त्याची कागदपत्रं आमच्या वकिलांनी दाखल केली आहेत, आम्हाला योग्य तो न्याय मिळेल, अशी खात्री आम्हा सर्वांना वाटते. सर्वोच्च न्यायालय याचिका संदर्भात सुनावणी सुरू असताना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे लोक, ज्या पद्धतीने बोलतात तसे बोलून चालणार नाही, त्यांची वेगळी स्ट्रॅटेजी आहे. कोर्टात सुनावणी सुरू असताना कोर्टाचं लक्ष आपल्याकडं कसं असेल, त्या पद्धतीनं ते बोलत असतात. पण आम्ही मात्र आमच्या पद्धतीनं सर्व कागदपत्रं सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केली आहेत. आम्ही जर काही चूक केली नसेल, तर आम्हाला न्याय मिळेल'', असा विश्वास राज्याचे उद्योग मंत्री आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी व्यक्त केला. कोल्हापुरात ते माध्यमांशी बोलत होते.
शेतकरी वंचित राहू नये, ही सरकारची भूमिका : ''कर्जमाफीच्या संदर्भात मी देखील गेल्या दोन-तीन दिवसापासून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होतो. तिथं ज्या शेतकऱ्यांच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्या संदर्भात मी स्वतः कृषीमंत्र्यांशी बोलणार आहे. कॅबिनेटमध्ये देखील यासंदर्भात मी बोलणार आहे. पात्र असणारा शेतकरी वंचित राहू नये, ही सरकारची भूमिका आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे कुठेतरी नियमामुळे, परिपत्रकामुळे अडचणी येत असतील, तर त्या संदर्भातली भूमिका नक्की मांडू आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ'', असंही उदय सामंत यावेळी म्हणाले.
''मराठी रिक्षा चालकांना नियमावली लागू होण्यापेक्षा, जे प्रयत्न मराठी भाषा विभागानं घेतले आहेत, जे परिवहन विभागाकडून आम्ही प्रयत्न केले आहेत, त्यात किती यश आलं, हे बघण्याची संधी आम्हाला 18 तारखेपासून मिळणार आहे. कोणावरही जबरदस्ती करून दबाव आणून काही केलं जाणार नाही'', असं सामंत म्हणाले.
मुंबई-गोवा आम्ही पाच तासात जातो : ''कोल्हापुर-रत्नागिरी महामार्ग असो किंवा मुंबई-गोवा, काही लेनचं काम बाकी आहे. मुंबई-गोवा आम्ही पाच तासात जातो. सगळे पूल सुरू झाले आहेत. चार-पाच लेनची कामं अद्याप अपूर्ण आहेत, ही कामं गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ण होतील'', असंही उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले.
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