'बाळासाहेबांनी कधीही सत्तेसाठी तडजोड केली नाही, मात्र 'हे' दलाली करणारे 'स्टँडर्ड भिकारी' : मंत्री संजय शिरसाट यांचा हल्लाबोल!

शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. राऊतांना शिवसेना संपवायची आहे, असा घाणाघात शिरसाटांनी केला आहे.

Sanjay Shirsat
मंत्री संजय शिरसाट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 24, 2026 at 8:12 AM IST

3 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : "संजय राऊत रोज रडत असतात. एकतरी दिवस असा जातो का? ज्या दिवशी ते काही बोलत नाहीत? बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1995 पर्यंत सातत्यानं संघर्ष केला. मात्र, तुमच्यात तो संघर्ष दिसतो का? तुम्ही दलाली करता," अशी जोरदार टीका शिवसेनेचे नेते तथा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केली. संजय राऊत यांना उद्देशून बोलताना शिरसाट म्हणाले की, "सत्तेसाठी बाळासाहेबांनी कधीही तडजोड केली नाही. मात्र, आज खुर्चीसाठी दारोदारी फिरणारे हे राजकीय स्टँडर्ड भिकारी झाले आहेत," असा घणाघात त्यांनी केला.

'2019 मध्ये युतीची सत्ता येणं आवश्यक होतं' : "भास्कर जाधव यांना कितीही तसं वाटत असलं तरी संजय राऊत यांची भूमिका वेगळी आहे. त्यांनी शिवसेना संपवण्याचं काम केलं आहे," असा आरोपही शिरसाटांनी केला. उबाठा पक्षानं कधीही खंबीर भूमिका घेतली नाही, असं सांगत त्यांनी 2019 मध्ये युतीची सत्ता येणं आवश्यक होतं. मात्र, त्यावेळी भूमिका बदलण्यात आली, अशी टीकाही केली. आज त्यांच्या हातात कोणताही पक्ष उरलेला नाही, त्यामुळे त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे, असा टोलाही मंत्री शिरसाट यांनी लगावला.

संजय शिरसाट (ETV Bharat)

'संजय राऊत यांना उबाठा संपवायची आहे' : "बाळासाहेबांमुळेच आम्ही राजकारणात आलो. त्यांच्या आठवणींशिवाय आमचा एकही दिवस जात नाही. मात्र, ज्यांनी चुका केल्या त्यांनी त्याचा पश्चात्ताप करण्याऐवजी आम्हालाच दोष देण्याचं काम केलं," असंही संजय शिरसाट म्हणाले. त्यांच्या गटातील अंतर्गत दुही संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिली आहे. भास्कर जाधव यांना काहीही वाटत असलं तरी संजय राऊत यांना उरलेला पक्ष संपवायचा आहे," असा गंभीर आरोपदेखील शिरसाट यांनी केला आहे. "भास्कर जाधव हे मूळ शिवसैनिक आहेत. मात्र संजय राऊतांना त्यांचा गुरू कोण हे विचारलं तर ते सांगू शकत नाहीत. सिल्व्हर ओकवर उद्धव ठाकरे यांना फरपटत नेण्याचं काम झालं," असा टोलाही शिरसाटांनी लगावला. शिवसेनाप्रमुखांनी पक्ष वाढीसाठी अनेक वेळा लवचिक भूमिका घेतल्या. विकासासाठी सत्तेत जाण्यात काहीही गैर नाही. सामंजस्याची भूमिका घेतली की पक्षाला चांगले दिवस येतात, असंही ते म्हणाले. सोबतच, राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवर टीका करण्याची हिंमत संजय राऊत यांच्यात नाही, असा आरोप करत त्यांनी डोंबिवलीचं उदाहरण दिलं. "डोंबिवलीमध्ये मनसे सत्तेत आहे. तिथं 6 नगरसेवक आहेत. विकासाची भूमिका असल्यामुळे ते सत्तेत सहभागी झाले. त्यावर आक्षेप घेण्याची काहीही गरज नाही," असंदेखील शिरसाट यांनी स्पष्ट केलं.

'भाजपा वाढत गेली' : "भाजपाचं अस्तित्व काय होतं, हे आम्हाला चांगलं माहीत आहे. भाजपा सुरुवातीला कमजोर होती, मात्र हळूहळू वाढत गेली आणि आपला पाया मजबूत करत गेली." संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना शिरसाट म्हणाले, "जे संजय राऊत बोलत आहेत त्यांनी आधी स्वतःचे डोकं तपासावं. धनुष्यबाण आम्ही वाचवला आहे. तो काँग्रेसच्या दावणीला बांधला गेला होता. त्यावेळी झिम्मा-फुगडी खेळण्याची वेळ आली होती. लोकसभेत थोडा विजय मिळाल्यानंतर झिम्मा-फुगडी खेळली गेली आणि आता आमच्यावर आरोप केले जात आहेत. धनुष्यबाण वाचवण्याचं काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. टीकेला टीकेनं नव्हे तर कामानं उत्तर द्यायचं, ही शिंदे साहेबांची भूमिका जनतेनं मान्य केली आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

'पंतप्रधान मोदींवर टीका म्हणजे बाळासाहेबांचा अपमान' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी बोलताना शिरसाट म्हणाले, "मोदी पंतप्रधान झाले ते बाळासाहेबांच्या भूमिकेमुळेच. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना बाळासाहेब मोदी यांच्या पाठीशी ठाम उभे होते. त्यामुळे मोदींवर टीका करणं म्हणजे बाळासाहेबांचा अपमान आहे," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

'घरातला माणूस उभा राहिला तर हरकत नाही' : राजकारणातील घराणेशाहीवरही शिरसाट यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "ठाकरे घराण्यात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हे राजकारणात आहेत. पवार घराण्यातीलही लोक सक्रिय आहेत. आजच्या राजकारणात हे नवं राहिलेलं नाही. मात्र, राजकारणात अनेक दिग्गज नेते पडलेही आहेत. हा सारीपाटाचा खेळ आहे, त्यावर जो टिकेल तोच पुढे जाईल," असं शिरसाटांनी स्पष्ट केलं. आदित्य ठाकरे यांनी दावोस दौऱ्यावर केलेल्या टीकेवर प्रत्युत्तर देताना शिरसाट म्हणाले, “तुम्ही तिथं जाऊ नका, तेव्हा काय दिवे लावले होते ते आधी पाहा. तुम्ही लंडनला जा, तिकडं तुमचं घर आहे. आता बांद्रा लंडनमध्ये शिफ्ट करा, म्हणजे मातोश्रीला वजन प्राप्त होईल," असा टोलाही त्यांनी लगावला.

SANJAY SHIRSAT SLAMS SANJAY RAUT
खासदार संजय राऊत
बाळासाहेब ठाकरे जयंती
SANJAY RAUT NEWS
SANJAY SHIRSAT ON SANJAY RAUT

संपादकांची शिफारस

