अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीचे धडे; गोरेगावात संजय निरुपम यांनी भरवली विशेष कार्यशाळा

महाराष्ट्र सरकारने 15 ऑगस्टपासून पासून रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेचं ज्ञान असणं अनिवार्य केलं आहे. परिणामी, शिवसेनेनं अमराठी रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा शिकवणीचा वर्ग आयोजित केला होता.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 7:42 AM IST

मुंबई : शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी रविवारी (10 मे) गोरेगाव इथं अमराठी ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिकवण्याची कार्यशाळा आयोजित केली. 15 ऑगस्टपासून मुंबईतील सर्व ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र शासनानं दिलेल्या पत्रिकेचंही वितरण करण्यात आलं.

'मुंबईत काम करणाऱ्यांनी मराठी शिकलीच पाहिजे' : यादरम्यान, 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना संजय निरुपम म्हणाले की, मुंबईत काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीनं मराठी भाषा शिकली पाहिजे. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असल्यानं तिचा सन्मान राखणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. “मुंबईत राहून मराठी शिकणार नाही, ही मानसिकता चुकीची आहे. अशा लोकांनी मराठी शिकावी,” असं आवाहन त्यांनी केलं.

तसेच, मराठी न जाणणाऱ्या चालकांना स्वतः मराठी शिकवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मुंबईत अशा मानसिकतेचे लोक फार कमी असून त्यांची विचारसरणी बदलण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

मराठी भाषा शिकण्यास नकार देणाऱ्यांवर शासन कारवाई करू शकते, असा दावा करताना त्यांनी सांगितलं की, संविधानानं राज्य सरकारला त्यासाठी अधिकार दिले आहेत. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा राजकीय पक्षाला थेट कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मनसेवर टीका : निरुमम यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेवर टीका करताना म्हटलं की, मनसेची सकाळची आणि संध्याकाळची भूमिका वेगवेगळी असते. त्यांचा उद्देश केवळ विरोधासाठी विरोध करणं हा आहे. ते सकाळी सर्वांनी मराठी शिकली पाहिजे असं म्हणतात, तर संध्याकाळी भैय्या मराठी शिकत आहेत म्हणून त्यालाच विरोध करतात. त्यांची भूमिका नकारात्मक असून आम्ही मात्र सकारात्मक विचारांचे आहोत. आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

पुस्तिकेमध्ये नेमकं काय? : यावेळी ऑटोरिक्षाचालकांना महाराष्ट्र शासनानं तयार केलेली पुस्तिका वाटली. या पुस्तिकेमध्ये हिंदी वाक्यांचे मराठीमध्ये भाषांतर देण्यात आलं आहे. त्यामध्ये 'या रिक्षेमध्ये बसा', 'तुम्हाला कुठे जायचं आहे?', 'कृपया सुट्टे पैसे द्या', 'पुढे ट्रॅफिक आहे' आणि 'चिंता करू नका, मी गाडी हळू चालवीन' यांसारख्या दैनंदिन वापरातील वाक्यांचा समावेश आहे.

