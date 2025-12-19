महायुतीच्या बैठकीत रवींद्र धंगेकरांना 'नो एन्ट्री': धंगेकर म्हणाले, 'नाराज नाही, मिळेल ती जबाबदारी पार पाडेल'
पुणे महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी बोलावलेल्या महायुतीच्या बैठकीला रवींद्र धंगेकरांना डावलण्यात आलं. याबाबत आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी रविंद्र धंगेकर यांच्याशी खास बातचीत केली आहे.
Published : December 19, 2025 at 1:52 PM IST
पुणे : आगामी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना यांची युती झाली आहे. पुणे महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं दोन्ही पक्षांची युती म्हणून पहिली बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं उमेदवारी तसेच आकडेवारीबाबत प्राथमिक चर्चा झाली. या बैठकीत शिवसेना महानगरप्रमुख माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांना निमंत्रण न दिल्यानं जोरदार चर्चा सुरू झाली. रवींद्र धंगेकर यांना भाजपा नेत्यांवर टीका केल्यामुळे युतीच्या बैठकीमधून बाजुला केल्याची चर्चा पुण्यात रंगली आहे. यावर रवींद्र धंगेकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, "मी नाराज नाही, पक्ष जी जबाबदारी देईल, ती मी पार पाडेल."
रवींद्र धंगेकरांना युतीच्या बैठकीत 'नो एन्ट्री' : पुणे महापालिका निवडणूक लढवण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांनी पुणे महापालिका महायुती म्हणून लढण्याचं ठरवलं आहे. यासाठी गुरुवारी पुण्यातील भाजपा आणि शिवसेना नेत्यांची बैठक पार पडली. मात्र भाजपा आणि शिवसेना युतीच्या बैठकीला शिवसेना महानगरप्रमुख माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांना 'नो एन्ट्री' करण्यात आली. त्यामुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलच ढवळून निघालं.
रवींद्र धंगेकर म्हणाले 'मी नाराज नाही' : आज रवींद्र धंगेकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, की "गुरुवारी आमच्या पक्षातील इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू होत्या. त्या मुलाखती घेण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. मी एक कार्यकर्ता असून मला बैठकीला बोलावलं किंवा नाही बोलावलं याबाबत मी नाराज नाही. मी पक्षाचं काम करत असून पक्ष मला जी जबाबदारी देईल, ती मी पार पाडत आहे." यावेळी त्यांनी आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं महायुती म्हणून लढत असताना पक्षाची भूमिका तसेच तिकीट वाटपाबाबतचा फॉर्म्युला याबाबतही भाष्य केलं.
मुरलीधर मोहळ यांच्यावरील टीका भोवली ? : भाजपाचे पुण्यातील नेते तथा केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर रवींद्र धंगेकर यांनी टीकेचे बाण सोडले. रवींद्र धंगेकर यांनी सतत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आगपाखड केल्यानं शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना 'समज' दिल्याचं त्यांनी माध्यमांना सांगितलं. तरीही रवींद्र धंगेकर यांनी मुरलीधर मोहोळ यांच्यावरील टीका सुरूच ठेवली. रवींद्र धंगेकर हे विरोधकांना सोडून युतीच्या नेत्यांना टार्गेट करत असल्यानं महायुतीमधील नेत्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीची रणनिती ठरवण्यासाठी रवींद्र धंगेकर यांना महायुतीच्या बैठकीत नो एन्ट्री करण्यात आल्याची चर्चा पुण्यात सुरू आहे.
