ठाण्यात शिवसेनेचं “अब की बार 100 पार” चं टार्गेट, महापालिका निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी

ठाण्यात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत “अब की बार 100 पार” असा नारा देत शिवसेनेनं किमान 100 नगरसेवक निवडून आणण्याचं टार्गेट ठेवलं आहे.

Shiv Sena Gears Up for Thane Civic Polls
ठाण्यात शिवसेनेचं “अब की बार 100 पार” चं टार्गेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 23, 2025 at 7:18 AM IST

1 Min Read
ठाणे : शिवसेनेनं आगामी महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. ठाण्यात खासदार नरेश म्हस्के यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात शिवसैनिकांनी ठाणे महापालिकेवर पुन्हा एकदा भगवा झेंडा फडकावण्याचा निर्धार व्यक्त केला. “अब की बार, 100 पार” असा नारा देत शिवसैनिकांनी ठाणे महापालिकेत शिवसेनेचाच महापौर विराजमान होईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. यावेळी उपस्थित हजारो शिवसैनिक उपस्थित होते.

ठाण्यात शिवेसेनेची जोरदार तयारी : ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागानं प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत आणि प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयाद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल कधीही वाजू शकते, त्यामुळे सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

उपमुख्यमंत्री शिंदे नगरपरिषद-नगरपालिका निवडणूक प्रचाराच्या दौऱ्यावर : : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेनं ठाणे महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे हे सध्या राज्यभर नगरपरिषद-नगरपालिका निवडणुकांसाठी दौरे व सभा घेत असतानाच ठाण्यातील शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरले आहेत.

ठाण्यात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक : याच पार्श्वभूमीवर आज ठाण्यात दिवंगत आनंद दिघे यांच्या टेंभी नाका येथील आनंद आश्रमात शिवसेनेच्या पदाधिकारी व माजी नगरसेवकांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला माजी नगरसेवक, पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेले अनेक जण मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. बैठकीत “अब की बार, 100 पार” असा जोशपूर्ण नारा देण्यात आला.

पक्षात गटबाजी खपवून घेतली जाणार नाही : सध्या भाजपा-शिवसेनेत खटके उडत आहेत. पण शिवसेनेनं अशा स्थितीतही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “अब की बार 100 पार” असा निर्धार करीत शिवसेनेनं ठाणे महापालिकेत किमान 100 नगरसेवक निवडून आणण्याचं ठाम टार्गेट कार्यकर्त्यांसमोर ठेवलं आहे. आनंद आश्रमातील बैठकीत वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या की, पक्षात कोणतीही अंतर्गत गटबाजी खपवून घेतली जाणार नाही.

TAGGED:

SHIV SENA EKNATH SHINDE THANE
ठाणे महापालिका निवडणूक २०२५
NARESH MHASKE THANE
ANAND DIGHE ASHRAM MEETING
THANE MAHAPALIKA ELECTION 2025

