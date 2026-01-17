गड गेला अन् सिंहही : पराभवाच्या काही तासातच उबाठाला धक्का : शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदार नीला देसाई यांचं निधन
मुंबई महापालिकेत पराभव झाल्यानंतर काही वेळातच उबाठा पक्षाला डबल धक्का बसला. शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदार असलेल्या नीला देसाई यांचं निधन झालं.
Published : January 17, 2026 at 11:17 AM IST
मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला कडवी झुंज देत उबाठा पक्षानं आपलं अस्तत्व दाखवून दिलं. मात्र गेल्या काही दशकांत पहिल्यांदाच मुंबईत उबाठाचा महापौर बसणार नाही, हा एक धक्का असतानाच उबाठाला आणखीन एक मोठा धक्का बसलाय. तब्बल अडीच दशकांहून अधिक काळ मुंबईवर वर्चस्व राखणाऱ्या ठाकरेंना यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत केवळ 65 जागांवर समाधान मानावं लागलंय. या राजकीय धक्क्यानंतर शुक्रवारी काही तासांतच ठाकरेंसाठी आणखीन एक अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली, ती नीला देसाई गेल्याची. शिवसेनेच्या पहिल्या आमदार नीला देसाई यांचं निकालाच्या काही वेळानंतरच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं निधन झालं.
कोण होत्या नीला देसाई : शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदार आणि ज्येष्ठ शिवसैनिक म्हणून नीला देसाई यांची ओळख होती. शुक्रवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. उपचार मिळण्यापूर्वीच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. नीला देसाई या शिवसेनेच्या जुन्या आणि निष्ठावंत नेत्या म्हणून ओळखल्या जात होत्या. ज्या काळात राजकारणात महिलांची उपस्थिती अत्यंत मर्यादित होती, त्या काळात बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकत त्यांना संधी दिली होती. 1990 मध्ये त्या विलेपार्ले विधानसभा क्षेत्रातून शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदार ठरल्या होत्या. पुढं त्यांनी विधान परिषदेच्या सदस्य म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली.
नीला देसाईंच्या जाण्यानं उबाठावर शोककळा : मुंबई निवडणुकीतील निकालानंतर उबाठात निराशा असतानाच देसाई यांच्या निधनानं पक्षावर शोककळा पसरलीय. आधीच पराभवाची सल आणि त्यात अनुभवी नेत्याला गमावण्याचं दुःख असा दुहेरी आघात उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठा पक्षाला सहन करावा लागतोय. नीला देसाई यांच्या निधनानंतर राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त होतंय. त्यांच्या पार्थिवावर शनिवारी दुपारी 12 वाजता अंत्यसंस्कार होणार असून, यावेळी अनेक ज्येष्ठ नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
