दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्नासाठी शिवसेना करणार मदत; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा!
दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील ज्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये लग्ने ठरली आहेत, त्यांनी मदतीसाठी शिवसेनेचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.
Published : September 26, 2026 at 7:46 PM IST
मुंबई : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुला-मुलींच्या लग्नासाठी शिवसेनेनं मदतीचा हात पुढे केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील ज्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये मुला-मुलींची लग्न ठरली आहेत, त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत शिवसेनेच्या माध्यमातून केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज शनिवारी (26 सप्टेंबर) केली.
दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी शिवसेनेनं मदतीचा हात पुढे केला आहे. राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये शासनानं दुष्काळ जाहीर केला असून, "शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही," या शब्दाची पूर्तता करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होतो. त्यात मुला-मुलींच्या लग्नाचा खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न अनेक कुटुंबांसमोर उभा राहतो. आर्थिक अडचणींमुळे लग्नाचा खर्च उचलणं कठीण होत असल्यानं शेतकरी कुटुंबांवरील ताण वाढतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित कुटुंबांना आधार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संपर्काचं आवाहन : दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील ज्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये लग्ने ठरली आहेत, त्यांनी मदतीसाठी शिवसेनेचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.
निर्णयाचा उद्देश काय : दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी कुटुंबांना एकटं न सोडता, त्यांच्या अडचणीच्या काळात थेट पाठीशी उभं राहणं हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू असल्याचं उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं.
'दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही', असा शब्द शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दिला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. शासनाच्या मदतीसोबतच दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना थेट आधार मिळावा, या उद्देशाने त्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्नासाठी शक्य ती मदत करण्याचा निर्णय शिवसेनेनं घेतल्याचं उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं.
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