रमेश म्हात्रे साथीदारांसह गोव्याच्या दिशेनं रवाना; आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत राज्यात पाय ठेवण्यास मनाई
कल्याण डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेच्या जामिनावरील स्थगिती उच्च न्यायालयानं उठवली आहे. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्यांना महाराष्ट्राबाहेर गोव्यात राहण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
Published : August 7, 2026 at 8:03 PM IST
मुंबई : लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना लोक मतदान करून निवडून देतात. मात्र हेच लोप्रतिनिधी जर लोकांवर हात उचलू लागले तर ते लोकशाहीसाठी घातकय. या शब्दांत हायकोर्टानं शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना कारागृहातून बाहेर काढताना अधोरेखित केलंय. गुरूवारी स्पष्ट केल्यानुसार शुक्रवारी सकाळी हायकोर्टानं यासंदर्भात दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेद्वारे रमेश म्हात्रे यांच्या जामीनाला दिलेली स्थगिती अखेर मागे घेतली.
रमेश म्हात्रे गोव्याच्या दिशेनं रवाना : जोपर्यंत आरोपपत्र दाखल होत नाही तोपर्यंत राज्याबाहेर राहण्याची हमी रमेश म्हात्रेनं स्वत:हून उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यानुसार या कालावधीत आपण गोव्यात वास्तव्याला असू असं स्पष्ट करत उत्तर गोवा परिरातील अंजुना येथील एका रिसॉर्टचा पत्ता उच्च न्यायालयात रमेश म्हात्रेच्या वकिलांनी जमा केलाय. तसंच अन्य तीन आरोपीही नजीकच्या गेस्ट हाऊसमध्ये वास्तव्याला असतील असं उच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. त्यावर "चला म्हणजे इथंही ते एकटे नाहीत, त्यांच्या लोकांची त्यांना सोबतय" असा टोला प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी लगावला. त्यामुळं आदेशाची प्रत प्राप्त होताच नगरसेवक रमेश म्हात्रे इतर आरोपींसह आधारवाडीतून सुटका होताच थेट गोव्यासाठी रवाना झाला.
गुरूवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं रमेश म्हात्रेच्या सुटकेच्या आदेशातील प्रस्तावित अटिशर्ती कायम ठेवल्यात :
- आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या हद्दीबाहेर राहण्याचे रमेश म्हात्रेला निर्देश.
- रमेश म्हात्रेनं या कालावधीत आपण नॉर्थ गोवा येथील अंजुना येथील एका रेसॉर्टमध्ये वास्तव्यास असणार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.
- आठवड्यातील तीन दिवस मंगळवार, गुरूवार आणि शनिवारी अंजुना पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणं अनिवार्य.
- आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तो महाराष्ट्रात परतू शकतात. मात्र खटला संपेपर्यंत दर बुधवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी अनिवार्य असेल.
- खल्याच्या प्रत्येक न्यायालयातील सुनावणीतही त्याची हजेरी अनिवार्य.
- खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठल्याही पद्धतीनं त्यांनी किंवा त्यांच्यावतीनं इतर कुणीही साक्षीदारांशी तसंच पीडित डॉक्टरांशी संपर्क साधण्यास मनाई.
- खटला संपेपर्यंत पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश.
तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र दाखल करावं : हा खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात वर्ग करून तातडीनं याप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं गुरूवारच्या सुनावणीत दिलेत. तसंच पीडित डॉक्टरांना पुन्हा रूग्णालयात येऊन काम करणं सुरक्षित वाटावं यासाठी त्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेतून घटनेतील आवाज आणि सीसीटीव्हीच्या नमुन्यांचे अहवाल पुढील 10 दिवसात तपास अधिकाऱ्यांकडं सुपूर्द करावेत. त्यानंतर पुढील पाच दिवसांत तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र दाखल करावं, असे निर्देशही जारी करत असल्याचं उच्च न्यायालयानं गुरूवारी स्पष्ट केलं आहे.
डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण देणं गरजेचं : घटनेच्या दिवशी मारहाण झालेल्या पीडित डॉक्टरांना धमकीचे असंख्य फोनकॉल्स आले होते. तसंच या घटनेनंतर म्हात्रे यांच्यासह त्यांच्यासोबत आलेल्या गुंडांनीही त्यांना धमकी दिली की, "तुमचे चेहरे आम्ही पाहिलेत. बाहेर आल्यावरही तुम्हाला सोडणार नाही." त्या भीतीनं मारहाण झालेले दोन्ही डॉक्टर अद्याप कामावर परतलेले नाहीत. या प्रकरणात मारहाण झालेली पीडित महिला डॉक्टर तर इतकी बिथरलीय की, आम्ही तिला धीर देत आहोत. आयएमएच्यावतीनं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या सुमोटो याचिकेत न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अमायकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अशोक मुंदुरगी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं की, "याप्रकरणी घडलेला गुन्हा हा काही आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतका गंभीर नाही. मात्र आरोपीची पार्श्वभूमी पाहता पीडित डॉक्टरांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे."
काय आहे प्रकरण? : सहा जुलैला केडीएमसीच्या शास्त्रीनगरातील पालिका रूग्णालयात घुसून शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह चार-पाच जणांनी मिळून तीन डॉक्टरांना मारहाण केली होती. यात एका महिला डॉक्टरचाही समावेश होता. या संपूर्ण घटनेचं सीसीटिव्ही फुटेज व्हायरल होताच याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले. यानंतर डॉक्टर संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळं दबावाखाली उशिरानं का होईना पण पोलिसांना याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा लागला. मात्र पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळं रमेश म्हात्रे अटक होताच रूग्णालयात दाखल झाला. यानंतर त्यानं दंडाधिकारी न्यायालयातून सहजपणे जामीनही मिळवला. जामीन मिळताच रमेश म्हात्रे रूग्णालयातून डिस्चार्ज घेत आपल्या घरी रवाना झाला. मात्र, याविरोधात डॉक्टर संघटनांनी राज्यव्यापी संपाची हाक देताच उच्च न्यायालयानं सुट्टीच्या दिवशी तातडीची सुनावणी घेत याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. तसंच रमेश म्हात्रेसह सर्व आरोपींना दिलेल्या जामीनावर स्थगिती देत त्यांना शरण येण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 19 जुलैला रमेश म्हात्रे आपल्या साथीदारांसह डोंबिवली पोलीस ठाण्यात शरण आला. यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.
हेही वाचा :