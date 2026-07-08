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डॉक्टर मारहाण प्रकरण ; शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे अटकेत; तिघांना 10 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी

शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर, महिला डॉक्टर, परिचारिकांना मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी असलेला शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे याला अटक केली आहे.

Corporator Ramesh Mhatre Arrested
शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे (Corporator Ramesh Mhatre Arrested)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 6:18 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 7:35 PM IST

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ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या डोंबिवली येथील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर, महिला डॉक्टर, परिचारिका व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी असलेला शिवसेना नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे याला अटक केली आहे. त्याना उद्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, या प्रकरणातील अन्य तीन आरोपींना न्यायालयानं 10 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिली.

Corporator Ramesh Mhatre Arrested
शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे (Corporator Ramesh Mhatre Arrested)

रुग्णालयात घुसून डॉक्टर, महिला डॉक्टर : गरोदर महिलेच्या उपचारादरम्यान झालेल्या वादानंतर काही व्यक्तींनी शास्त्रीनगर रुग्णालयात घुसून डॉक्टर, महिला डॉक्टर, परिचारिका व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला असून, केडीएमसीच्या विविध रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांनी निषेध म्हणून कामबंद आंदोलन केलं होतं. मात्र, आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. या घटनेनंतर विष्णूनगर पोलिसांनी नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रे याच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. तपासादरम्यान मुख्य आरोपी रमेश म्हात्रे याला अटक करण्यात आली असून, त्याला उद्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. या प्रकरणातील अन्य तीन आरोपींना न्यायालयानं 10 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

डॉक्टर मारहाण प्रकरण ; शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे अटकेत (ETV Bharat)

वैद्यकीय संघटनांनी व्यक्त केला निषेध : या घटनेचा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) तसेच विविध वैद्यकीय संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी रुग्णालयांमध्ये कायमस्वरूपी सक्षम सुरक्षा व्यवस्था उभारावी, तसेच अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास विष्णूनगर पोलीस करत आहेत, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिली.

रूग्णालयात घुसून रमेश म्हात्रे यानं केली मारहाण : या प्रकरणात नगरसेवक रमेश म्हात्रे याचा खासगी अंगरक्षक असलेले रमेश लक्ष्मण पवार (50), प्रकाश उद्धव निकम (35), अक्षय शरद कारंडे (30) या तिघांना पोलिसांनी रूग्णालयातील सीसीटीव्ही चित्रणाच्या आधारे मंगळवारी रात्री उशिरा अटक केली आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यातील अटक झालेल्या एकूण आरोपींची संख्या आता चार झाली. रूग्णालयात येऊन रमेश म्हात्रे यानं प्रथम डॉक्टरांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ आणि डॉ वैभव साळुंखे, डॉ सृष्टी बाविस्कर यांना मारहाण केली. तसेच दोन परिचारिकांना अरेरावीची भाषा केली होती. रमेश म्हात्रे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असताना मोकाट फिरत असून तो माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देण्यासाठी जात असल्यानं वैद्यकीय संघटनांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता.

रमेश म्हात्रेच्या अटकेसाठी दबाव : कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील विविध औषधोपचरांच्या खासगी डॉक्टरांनी शास्त्रीनगर रूग्णालयातील महिला व पुरूष डॉक्टरांसोबत नगरसेवक रमेश म्हात्रे यानं केलेल्या गैरकृत्यांबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. शासनानं स्वत:हून या नगरसेवकावर कठोर कारवाईसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया राज्यभरातील डॉक्टर, नागरिक, वकील मंडळींसह सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उमटत होत्या. केडीएमसीच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून काम बंद आंदोलन सुरू केलं आहे.

अन्यथा महाविकास आघाडीतर्फे आंदोलन - रोहित पवार : राज्य विधीमंडळाचं अधिवेशन चालू असताना ही घटना घडल्यानं बुधवारी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह उबाठा नेते विनायक राऊत लोकलनं डोंबिवलीत आले. शास्त्रीनगर रूग्णालयात त्यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ सादिया पिंजारी यांच्याकडून माहिती घेतली. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत पोलिसांनी रमेश म्हात्रे याला अटक करावी, अन्यथा गुरूवारी महाविकास आघाडीतर्फे रूग्णालयात आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा आमदार पवार यांनी दिला.

गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही - आदित्य ठाकरे : महापालिकेच्या रूग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या महिला डॉक्टर्स आणि नर्सला झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या पार्श्वभूमीवर उबाठा नेते तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसोबत रूग्णालयाला भेट दिली. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असा विश्वास देतानाच ही गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. माझ्या भेटीनंतर लगेच रमेश म्हात्रे याला अटक करण्यात आली. मात्र केवळ अटक करून चालणार नाही, तर त्याची धिंड काढली पाहिजे, त्याला नगरसेवक पदावरून हटवलं पाहिजे, अशीही भूमिका आदित्य ठाकरेंनी घेतली. रूग्णसेवा देणाऱ्यांना असे नगरसेवक मारहाण करत असतील, तर ते त्यांच्या विकृतीचं प्रदर्शन करतात. पोलिसांनी अशांची कपडे काढून धिंड काढल्यावर अटक करावी. या नगरसेवकाच्या पक्षाच्या नेत्यांनी गंभीर दखल घेऊन त्याचं नगरसेवक पद रद्द करावं, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे पोलिसांवरील अटकेसाठी दबाव वाढला होता.

अटकेसाठी राज्यभरातून दबाव : शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी मारहाण झालेल्या डॉक्टरांच्या पाठीशी शिवसेना ठाम आहे. या प्रकरणाचे शिवसेना कोणत्याही प्रकारचं समर्थन करणार नाही. हा गुन्हा करणाऱ्या नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असं खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी जाहीर केलं. रमेश म्हात्रे याला शिवसेनेने शिस्तभंगाची नोटीस बजावली आहे. नगरसेवक म्हात्रे याच्या अटकेसाठी राज्यभर दबाव वाढला. त्यामुळे अखेर बुधवारी संध्याकाळी रमेश म्हात्रे याला पोलिसांनी पोलिसांनी अटक केली.

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Last Updated : July 8, 2026 at 7:35 PM IST

TAGGED:

ASSAULT DOCTORS NURSE AT THANE
SHIV SENA CORPORATOR RAMESH MHATRE
शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे अटकेत
डॉक्टर मारहाण प्रकरण
CORPORATOR RAMESH MHATRE ARRESTED

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