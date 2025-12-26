ETV Bharat / state

खोपोलीत नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या, गुन्हा करून आरोपींचं पलायन

खोपोलीत नगरसेविकेच्या पतीची हत्या करण्यात आली आहे. मंगेश काळोखे असं हत्या झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे.

Symbolic image
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : रायगड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आणि खळबळजनक घटना समोर आली आहे. खोपोली नगरपालिकेच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या नगरसेविका मानसी काळोखे यांच्या पतीची आज शुक्रवारी (26 डिसेंबर) सकाळी निर्घृण हत्या करण्यात आलीय. मंगेश काळोखे असं हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव असून, ही घटना आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडल्याचं सांगितलं जातंय.

शिवसेनेचे नेते भरतशेठ गोगावले (Source- ETV Bharat)

मुलाला शाळेत सोडून घरी परतत असताना हल्ला : मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मंगेश काळोखे हे आपल्या मुलाला शाळेत सोडून घरी परतत असताना अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. काळ्या रंगाच्या वाहनातून आलेल्या आरोपींनी धारदार शस्त्रानं त्यांच्यावर वार केले आणि घटनास्थळावरून पलायन केलं. हल्ला इतका भीषण होता की, मंगेश काळोखे यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. घटनेची माहिती मिळताच, खोपोली पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. यानंतर परिसराची नाकाबंदी करण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे हल्लेखोरांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे. तसेच, या घटनेमागे वैयक्तिक वाद, राजकीय वैमनस्य की अन्य काही कारण आहे, याचा तपास पोलिसांकडून सुरु आहे.


फिर्याद दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू- दलाल : नगरसेविका मानसी काळोखे यांच्या कुटुंबीयांवर अचानक कोसळलेल्या या दुःखद घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, आरोपींना तत्काळ अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या घटनेमुळे खोपोली शहरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. तसेच रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिलीय. फिर्याद दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. त्यातील ज्या काही उणिवा आहेत, त्या आपण काढतोय, जेणेकरून सुरुवातीपासून आपली केस स्ट्राँग असणार आहे, असंही रायगडच्या पोलीस अधीक्षक (SP) आंचल दलाल यांनी सांगितलंय.

मंत्री गोगावलेंचा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर गंभीर आरोप : दरम्यान, या हत्या प्रकरणावर शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री भरत गोगावले यांनी वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. या हत्यामागे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप मंत्री भरत गोगावले यांनी केला आहे. खोपोली मधील पराभव राष्ट्रवादीच्या जिव्हारी लागल्याच्या कारणामुळेच ही हत्या झाली असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. 21 तारखेला निवडणुकीचा निकाल लागताच ही हत्या झाली. ही दुर्दैवी बाब असून हा सगळा खेळ राष्ट्रवादीनेच केला असावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर पकडावं, अशी मागणीही गोगावले यांनी केली आहे.

हेही वाचाः

भाजपा गुंडांच्या टोळ्या चालवत आहे; संजय राऊत कडाडले

मृत्यूनंतरही समाजासाठी योगदान! आनंदग्रामच्या संध्याताई बारगजेंच्या वडिलांचे देहदान

TAGGED:

MANGESH KALOKHE MURDER RAIGAD
RAIGAD MURDER
SHIV SENA CORPORATOR
रायगड खोपोली मर्डर शिवसेना
SHIV SENA CORPORATOR HUSBAND MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.