शंकरराव गडाख यांनी गड राखला मात्र 'सिंह' गेला; शिवसेना नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार करणसिंह घुले मोठ्या मताधिक्क्यानं विजयी

नेवासा नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये महायुतीचा विजय झाला आहे. महायुतीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार डॉ. करणसिंग घुले विजयी झाले आहेत.

Newasa Nagar Panchayat Elections Results 2025
उमेदवार डॉ. करणसिंह घुले (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 1:46 PM IST

Updated : December 21, 2025 at 3:24 PM IST

1 Min Read
अहिल्यानगर : आज महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठीची मतमोजणीला सुरूवात झाली आहे. सकाळी 10 वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर निकालाचे एक-एक कल हाती येण्यास सुरुवात झाली आहे.

शंकरराव गडाख यांचा पराभव : स्वतःचा क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष असलेले माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी गेलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून उमेदवारी केली होती. मात्र त्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार विठ्ठलराव लंघे यांनी शंकरराव गडाख यांचा पराभव केला होता.


करणसिंह घुले निवडून आले : नेवासा नगरपरिषद निवडणुकीत एकूण 17 जागांसाठी माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी स्वतःच्या क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचा पॅनल उभा केला होता. यामधील 9 जागांवर त्यांच्या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले आहेत. दुसरीकडं शिंदे शिवसेनेचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनीही पॅनल उभा केला होता. शिंदे शिवसेनेचे 6 उमेदवार निवडून आले असून शिंदे शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार डॉ. करणसिंह घुले हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले आहेत. तसेच आम आदमी पक्षाचा एक उमेदवार आणि एक अपक्ष उमेदवारही निवडून आला आहे. माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी गड राखला असला तरी सिंह गेल्याने विधानसभा निवडणुकीनंतर आता नगरपरिषद निवडणुकीतही शिंदे शिवसेनेने शंकरराव गडाख यांना मोठा धक्का दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.

नगराध्यक्षपदी कोण? : नेवासा नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेनं बाजी मारली आहे. शिवसेनेचे डॉ. करणसिंह घुले हे विजयी झाले आहेत. 17 जागांपैकी 10 जागा शंकरराव गडाख यांच्या क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाने जिंकल्या आहेत. महायुतीनं 6 जागा जिंकल्या असून, एका जागेवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे.

