कोल्हापूर महापालिकेवर पहिल्यांदाच भगवा : महापौरपदी रुपाराणी निकम तर उपमहापौरपदी अक्षय जरग
कोल्हापूर महापालिकेवर पहिल्यांदाच महायुतीची सत्ता स्थापन झाली. भाजपाच्या रूपाराणी संग्रामसिंह निकम यांची महापौर तर अक्षय जरग यांची उपमहापौर म्हणून बहुमतानं निवड करण्यात आली.
Published : February 6, 2026 at 5:28 PM IST
कोल्हापूर : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं आतापर्यंत कोल्हापूर महापालिकेवर एकहाती वर्चस्व राहिलं. मात्र यंदा झालेल्या महापालिका निवडणुकीत महायुतीनं एकत्रित निवडणूक लढवत 81 पैकी 46 जागांवर विजय मिळवला. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणं महापालिकेवर पहिल्यांदाच महायुतीची सत्ता स्थापन झाली. आज झालेल्या महापौर आणि उपमहापौर निवडीत भाजपाच्या रूपाराणी संग्रामसिंह निकम यांची महापौर तर जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे अक्षय जरग यांची उपमहापौर म्हणून बहुमतानं निवड करण्यात आली. पिठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी काम पाहिलं.
कोल्हापूर महापालिकेवर पहिल्यांदाच भगवा : 18 नोव्हेंबर 2020 रोजी कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपली होती. यानंतर महापालिकेवर प्रशासकराज होतं. 15 जानेवारी रोजी कोल्हापूर महापालिकेच्या 81 जागांसाठी मतदान झालं. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा बहुमतानं विजय झाल्यानंतर राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीत महायुतीनं आपला वरचष्मा कायम ठेवला. महायुतीनं राज्यात 26 ठिकाणी विजय मिळवला आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीतही भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी या घटक पक्षांनी एकत्र येत निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत 81 पैकी 45 जागांवर युतीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा एक नगरसेवक निवडून आला आहे. महापौर पद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव असल्यानं भाजपाकडं इच्छुकांची संख्या अधिक होती. यातून प्रदेश पातळीवर रूपाराणी निकम यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. आज महापालिकेच्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात पीठासीन अधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम महापौर आणि त्यानंतर उपमहापौर पदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. काँग्रेस पक्षाकडून महापौर पदासाठी सचिन शेंडे आणि महायुतीकडून रूपाराणी निकम यांच्यात निवडणूक झाली. हात वरती करून मतदान घेण्यात आलं. यामध्ये रुपाराणी निकम यांना 46 तर शेंडे यांना 35 मतं मिळाली. यामुळे महापौर पदावर रुपाराणी निकम यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
महायुतीकडून अक्षय विक्रम जरग यांचा विजय : उपमहापौर पदासाठी महायुतीकडून जनसुराज्यशक्ती पक्षाचे एकमेव उमेदवार अक्षय विक्रम जरग यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून दुर्वास कदम यांच्यात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. महायुतीकडून जरब यांच्या पारड्यात 46 तर दुर्वास कदम यांना 35 मतं मिळाली. यामुळे पिठासीन अधिकारी अमोल येडगे यांनी उपमहापौर म्हणून अक्षय जरग यांची निवड झाल्याचं घोषित केलं. या निवडीनंतर महायुतीच्या समर्थकांनी गुलाल उधळून फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष साजरा केला.
महापौर जनतेच्या दारी उपक्रम राबवणार : "केंद्रात राज्यात आणि आता कोल्हापुरातही महायुतीची सत्ता आल्यामुळे महायुतीच्या पहिल्या महापौर म्हणून काम करण्याची संधी मिळत आहे. महायुतीनं जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठी महापौर जनतेच्या दारी हा उपक्रम राबवणार आहे," असं नवनिर्वाचित महापौर रुपाराणी निकम यांनी निवडीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. "महिन्याच्या 5 तारखेला महापालिकेच्या चौकात जनता दरबार भरवण्यात येईल आणि यातून कोल्हापूरकरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील," असंही महापौर रुपाराणी निकम यावेळी म्हणाल्या.
रुपाराणी निकम यांचं उल्लेखनीय काम : रूपाराणी निकम यांनी यापूर्वी महापालिकेच्या सभागृहात नगरसेविका म्हणून काम पाहिलं आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्य, महिला व बालकल्याण विकास समिती सदस्य, शिक्षण समिती सदस्य म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केलं. भारतीय जनता पक्षाच्या महिला जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा महिला उपाध्यक्ष म्हणून पक्षीय पातळीवर त्यांना कामाचा अनुभव आहे.
