पुण्यात शिवसेनेकडून स्वबळाची तयारी सुरू; महायुतीमध्ये बिघाडी

शिवसेना पक्षाकडून 165 जागांसाठी तयारी सुरू करण्यात आली असून, आजपासून आम्ही फॉर्म वाटप सुरू केल्याची माहिती माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी दिली.

Shiv Sena is preparing to contest independently in Pune
पुण्यात शिवसेनेकडून स्वबळाची तयारी सुरू (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 2:49 PM IST

1 Min Read
पुणे : राज्यात लवकरच महापालिका निवडणूक होणार असून, या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाकडून स्वबळाची तयारी सुरू झाली असून, आजपासून पक्षाच्या वतीने उमेदवारांच्या फॉर्म वाटपाला सुरुवात करण्यात आली आहे. शिवसेना पक्षाकडून 165 जागांसाठी तयारी सुरू करण्यात आली असून, आजपासून आम्ही फॉर्म वाटप सुरू केल्याची माहिती माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी दिली.

यंदाच्या निवडणुकीत तरुणांवर भर : पुण्यात आज शिवसेना भवन येथे शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. पक्षाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने आजपासून इच्छुक उमेदवारांच्या फॉर्म वाटपाला सुरुवात करण्यात आली आहे. पुण्यात तरुणांची संख्या अधिक असून, यंदाच्या या निवडणुकीत आम्ही तरुणांवर भर देणार आहोत. महापालिकेच्या निवडणुका या खऱ्या अर्थाने कार्यकर्त्यांच्या असून, आता निवडणुका या पक्षीय होत आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना न्याय मिळत नाहीये. सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच कार्यकर्त्यांना जिवंत ठेवण्याचं काम शिवसेना पक्षाने केलं असून, आजपासून निवडणुकीचे फॉर्म वाटप सुरू केले आहे आणि यंदा आम्ही तरुणांना संधी देणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

पुणेकरांना सहभागी केलं जाणार : ते पुढे म्हणाले की, शिवसेना पक्षाकडून जो काही जाहीरनामा तयार करण्यात येणार आहे, त्यात पुणेकरांना सहभागी केलं जाणार आहे. पुणेकर नागरिकांच्या सूचना जाहीरनाम्यात घेण्यात येणार आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा चेहरा हा राज्याचा चेहरा असणार आहे. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जे काम केलं आहे, त्या कामाच्या आधारावर आम्ही पुढे जाणार आहोत. महायुतीबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्यात येईल, पण आम्ही 165 जागांसाठी तयारी सुरू केली आहे, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

