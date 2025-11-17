चाकण नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; दोन्ही शिवसेना एकत्र
चाकण नगरपरिषद निवडणुकीसाठी दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशा स्थितीत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
Published : November 17, 2025 at 1:14 PM IST
पुणे : राज्यभरात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिवसेना पुन्हा एकत्र येणं अशक्य मानलं जात असतानाच चाकणमध्ये मात्र वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. खरं तर चाकण नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेकडून मनीषा गोरे यांची उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यांचा नामांकन अर्ज दाखल करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमाला दोन्ही पक्षांतील आमदार उपस्थित होते. शिवेसना (उबाठा) चे स्थानिक आमदार बाबाजी काळे आणि शिवसेनेचे आमदार शरद सोनवणे हे दोघेही एकत्र दिसल्यानं राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगल्या. या अनपेक्षित एकत्रित उपस्थितीचा अर्थ काय असू शकतो? याबाबत अनेक कयास लावले जात आहेत.
स्थानिक भावनांना प्राधान्य देत निर्णय : या राजकीय चर्चांना विराम देत आमदार बाबाजी काळे यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांचा हा निर्णय केवळ आणि केवळ स्थानिक राजकीय परिस्थिती तसंच दिवंगत आमदार सुरेश गोरे यांच्याप्रती असलेल्या आदरामुळे घेतला आहे. गटातटाच्या राजकारणापेक्षा स्थानिक भावनांना प्राधान्य देत घेतलेला हा निर्णय असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
सुरेश गोरेंना आदरांजली : आमदार बाबाजी काळे म्हणाले, “खेड-आळंदी मतदारसंघाचे माजी आमदार दिवंगत सुरेश गोरे यांच्या पश्चात ही पहिली निवडणूक आहे. त्यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या पत्नी मनीषाताई नगराध्यक्ष पदासाठी उभ्या आहेत. अशा प्रसंगी राजकारण बाजूला ठेवणं हीच खरी दिवंगत गोरे यांना आदरांजली आहे. त्यामुळे आम्ही नगराध्यक्ष पदापुरताच त्यांना पाठिंबा दिला आहे. येथे कोणतीही राजकीय युती झालेली नाही.”
'निर्णय फक्त चाकणपुरताच' : उद्धव ठाकरे किंवा संपर्क प्रमुख सचिन अहिर यांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक नेत्यांनीच परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या असल्याचं काळेंनी सांगितलं. “हा निर्णय चाकणपुरता आणि तेही फक्त नगराध्यक्षपदासाठीच लागू आहे. तालुक्यातील राजगुरुनगर आणि आळंदी येथे आम्ही स्वबळावर लढत आहोत,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
