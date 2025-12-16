ETV Bharat / state

पक्ष फोडाफोडीवरुन पुन्हा राडा! शिवसेनेकडून पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम, भाजपाचा हल्लाबोल, भाजपाचंही प्रत्युत्तर

पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेना - भाजपामध्ये तापलेलं वातावरण वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या समझोत्यावरून शांत झालं असतानाच याच मुद्द्यावर पुन्हा एकदा कल्याणमध्ये हे दोन्ही पक्ष समोरासमोर आले आहेत.

shiv sena bjp Conflict in Kalyan
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करताना माजी नगरसेवक (DCM Eknath Shinde X Handle)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 8:55 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 9:09 PM IST

ठाणे : शिवसेनेत प्रवेश केलेले, तीनवेळा नगरसेवक असलेले अरुण गीध हे भाजपामध्येच असून, त्यांनी सोमवारी भाजपाला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं पुन्हा एकदा पक्ष प्रवेशावरून भाजपा आणि शिवसेनेत राजकीय वाद उफाळून आलाय. पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेना - भाजपामध्ये तापलेलं वातावरण वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या समझोत्यावरून शांत झालं असतानाच याच मुद्द्यावर पुन्हा एकदा कल्याणमध्ये हे दोन्ही पक्ष समोरासमोर आले आहेत.

शिवसेना - भाजपाचा आरोप प्रत्यारोप : "जर शिवसेनेकडून अशाप्रकारे पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम केलं जाणार असेल तर आम्हालाही मग आमची भूमिका बदलावी लागेल," अशा तीव्र शब्दांत माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी शिवसेनेला आव्हान दिलंय. प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अरविंद मोरे यांनी माजी आमदार नरेद्र पवार कोण? असा सवाल उपस्थित करून टीआरपी वाढवण्याचा माजी आमदारांचा प्रयत्न असल्याची खोचक टीका त्यांनी केली.

भाजपा-शिवसेना नेत्यांचे आरोप प्रत्यारोप (ETV Bharat Reporter)

पुन्हा शिवसेना विरुद्ध भाजपा वाद : पक्ष फोडाफोडीवरून शिवसेना - भाजपामध्ये तापलेलं वातावरण वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या समझोत्यावरून शांत झालं असतानाच याच मुद्द्यावर पुन्हा एकदा कल्याणमध्ये हे दोन्ही पक्ष समोरासमोर आले आहेत. यावेळी त्यांच्यातील नाराजीला निमित्त ठरलं आहे ते माजी नगरसेवक अरुण गीध. अरुण आणि त्यांच्या भगिनी वंदना गीध यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना प्रवेश न देण्याचा अलिखित करार झालेला असतानाही गीध यांचा प्रवेश कसा काय करून घेतला? असा सवाल कल्याण पश्चिमेतील माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केलाय.

पक्षफोडीवरुन तापलं होतं राजकारण : काही आठवड्यांपूर्वी एकमेकांचे पक्ष फोडण्याच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण राज्यभरामध्ये शिवसेना आणि भाजपामधील वातावरण चांगलंच तापलं होतं. ज्याचे पडसाद थेट दिल्लीमध्येही उमटलेले दिसून आले. त्यानंतर मग दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय राज्य पातळीवर घेण्यात आल्यानंतर हे ताणले गेलेले संबंध निवळले होते. मात्र, हा शमलेला वाद आता पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे दिसून येत आहे.

गीध बंधू - भगिनीचा शिवसेना प्रवेश : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत कल्याण पश्चिमेतील ज्येष्ठ माजी नगरसेवक अरुण गीध आणि त्यांच्या भगिनी यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशाबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत माहितीही दिली. मात्र, गीध बंधू - भगिनींच्या या शिवसेना पक्षप्रवेशानंतर भाजपाकडून तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. कल्याण पश्चिमेतील भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधत शिवसेनेच्या या दुहेरी भूमिकेबाबत विरोध व्यक्त केला.

प्रवेश घेण्यासाठी रांगेत उभे : पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते न घेण्याचा अलिखित करार दोन्ही पक्षांमध्ये झाल्याची आठवणही पवार यांनी यावेळी करून दिली. तसंच आमच्याकडंही शिवसेनेचे कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूरचे अनेक नगरसेवक प्रवेश घेण्यासाठी रांगेत उभे असल्याचं वक्तव्य पवार यांनी केल्यानं ठाणे जिल्ह्यात युतीत सर्वच आलबेल नसल्याचं दिसून येत आहे.

गीध यांची प्रतिक्रिया : दरम्यान , माजी नगरसेवक अरुण गीध हे भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या अहिल्याबाई होळकर प्रभागातून काँग्रेसमध्ये असताना नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर मात्र हा प्रभाग महिलांसाठी राखीव झाल्यानं त्यांच्या भगिनी वंदना गीध निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर मात्र दोन्ही वेळा अरुण गीध हे अपक्ष म्हणून सतत निवडून आले होते. त्यामुळं गीध यांच्या शिवसेना प्रवेशानं भाजपाचं राजकीय गणित बिघडल्याचं दिसून येत आहे. मात्र, या दोन्ही पक्ष प्रवेशावरून माजी नगरसेवक गीध यांच्याशी संपर्क साधला असता , "भाजपा आणि माझं कार्यालय समोरासमोर असल्यानं मी त्यांच्या कार्यालयात गेलो. मात्र, भाजपामध्ये पक्ष प्रवेश झाला नाही. मात्र, त्या ठिकणी भाजपाच्या मंडल अध्यक्ष अमित धाक्रस यांनी माझ्या गळ्यात भाजपाचा पट्टा घातला. म्हणजे मी भाजपामध्ये गेलो असं होत नाही," अशी प्रतिकिया दिली.

Last Updated : December 16, 2025 at 9:09 PM IST

