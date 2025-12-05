वरळीत सेंट रेजिस हॉटेलबाहेर उबाठा शिवसेना आणि भाजपा कामगार संघटनांमध्ये जोरदार राडा
दुपारच्या सुमारास ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी सेंट रेजिस हॉटेलकडे मोर्चा काढून निदर्शने केलीत. त्यांनी हॉटेल प्रशासन आणि भाजपा कामगारांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप करीत घोषणा दिल्या.
मुंबई : वरळी परिसरातील पंचतारांकित सेंट रेजिस हॉटेलबाहेर शिवसेना (उबाठा) कामगार संघटना आणि भाजपा कामगार संघटना यांच्यात आज जोरदार बाचाबाची झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. हॉटेलमधील कामगारांच्या संघटनेची मान्यता आणि कथित युनियन हडप प्रकरणातून हा वाद चिघळल्याचे सांगितले जात आहे.
काय प्रकरण आहे? : सेंट रेजिस हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा हक्क कोणत्या संघटनेकडे असावा, यावरून गेल्या काही दिवसांपासून तणाव आहे. ठाकरे गटाच्या कामगार संघटनेचा दावा आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्हीच कामगारांच्या प्रश्नांवर लढतो आहोत, त्यामुळे तो हक्क आम्हालाच मिळावा. तर भाजपा कामगार संघटनेचा दावा आहे की, कामगारांचा मोठा गट आमच्यासोबत आहे, त्यामुळे अधिकृत मान्यता आम्हाला मिळायला हवी. युनियन मान्यतेवरून हॉटेल व्यवस्थापनावर दोन्ही बाजूंकडून दबाव वाढत आहे हेच या प्रकरणावरून समोर येत आहे.
राडा कसा झाला? : दुपारच्या सुमारास ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी सेंट रेजिस हॉटेलकडे मोर्चा काढून निदर्शने केलीत. त्यांनी हॉटेल प्रशासन आणि भाजपा कामगारांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप करीत घोषणा दिल्या. त्यानंतर भाजपा कामगार संघटनेचे कार्यकर्तेही तेथे जमा झाले आणि या दोन्ही गटांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली. काही वेळातच प्रकरण हातघाईवर गेल्याचे दिसून आले. दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ढकलाढकली झाल्याचे व्हायरल व्हिडीओंमध्ये दिसत आहे. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूंना वेगळं केलं आणि गर्दी पांगवण्याचा प्रयत्न केला. या भागात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. हॉटेलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली, नंतर वाहतूक पोलिसांनी रस्ता मोकळा केला.
मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमधील युनियन वाद : मुंबईतील मोठ्या हॉटेलांमध्ये कामगार संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. यापूर्वी ताज समूहातील हॉटेलांबाहेरही शिवसेना (उबाठा) कामगार सेना आणि भाजपा कामगार संघटनांमध्ये झटापट झाल्याचे उदाहरण आहे. त्या वेळीही मुद्दा कामगार संघटनेची मान्यता, सेवा, अटी आणि नोकरीची हमी हाच होता. सेंट रेजिससारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँड असलेल्या हॉटेलबाहेर असा संघर्ष उफाळल्याने मुंबईतील कामगार राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
युनियन काढायचा सगळ्यांना अधिकार आहे : मला याबद्दल कल्पना नाही. मी माहिती घेतो. युनियन काढायचा सगळ्यांना अधिकार आहे. प्रत्येकाने युनियन काढावी. कोणत्याही पक्षाने कामगारांच्या हितासाठी युनियन काढायची. पण कोणत्याही पक्षाच्या अगदी आमच्याही पक्षाने जर असा राडा घालण्याचा प्रयत्न केला असेल तर मी माहिती घेऊन योग्य कारवाई होईल. त्या ठिकाणी जर आस्थापना बंद करणे, राडा घालणे असे प्रकार होत असतील तर माहिती घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
