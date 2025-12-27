ETV Bharat / state

मुंबईत शिवसेनेची भाजपाबरोबर युती कन्फर्म; ठाकरेंचा मराठी, तर भाजपा-शिवसेनेचा अमराठी मतदारांवर डोळा

मुंबई पालिकेत भाजपासोबत आमची युती होणार असल्याची माहिती शिवसेना नेते आणि मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

फाईल फोटो - मुंबई पालिका इमारत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 27, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
मुंबई : ठाकरे बंधूंनी आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकत्र निवडणूक लढवण्याचं घोषित करताच ही निवडणूक भाजपा आणि शिवसेना यांच्यासाठी तितकीशी सोप्पी राहणार नाही, हे अधोरेखित झालंय. शिवसेना - उबाठा आणि मनसेनं एकीकडं मराठी अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरत मतदारांना भावनिक साद घालण्यास सुरूवात केलीय. त्यामुळं भाजपानं आता अमराठी मतदारांची साथ मिळवण्यासाठी आपल्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत काही विशिष्ठ नावांचा समावेश केलाय.

बीएमसी निवडणुकीकरता भाजपाच्या स्टार प्रचारकांची यादी : मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपाकडून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी, निरहुआ आणि रवि किशन मुंबईत जोरदार प्रचार करतील. मुंबईतील ज्या वॉर्डात उत्तर भारतीयांची संख्या अधिक आहे, तिथं या सर्व प्रचारकांच्या सभा आणि रोड शोचं आयोजन करण्यात येणार आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेनंही हाच प्लान आजमावत सिनेअभिनेता गोविंदाला मैदानात उतरवलंय. मुंबई महपालिकेत काहीही झालं तरी भाजपाचाच महापौर बसणार हे निश्चित असल्याचं मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी सांगितलं.

भाजपा-शिवसेना युतीच्या घोषणेची प्रतिक्षा कायम : काहीही झालं तरी मुंबई महापालिकेत आपलाच महापौर बसवायचा असा चंग भाजपा आणि शिवसेनेनं बांधलाय. अजित पवारांनी नवाब मलिकांच्या हाती पालिकेची सारी जबाबदारी देत आपली वेगळी वाट निवडलीय. त्यामुळे त्यांना मुंबईतून पूर्णपणे बाजूला करत भाजपा आणि शिवसेनेनं आपली रणनिती आखलीय. फक्त काही जागांच्या बाबतीत अद्यापही चर्चा सुरू असल्यानं युतीची अधिकृत घोषणा लांबणीवर पडलीय. दोन्ही पक्षांच्या सध्या पहाटेर्यंत संयुक्त बैठका पार पडतायेत. जागांची अदलाबदल, उमेदवारांची देवाणघेवाण, प्रचाराची रणनिती यावर अहोरात्र चर्चा सुरु आहे. शुक्रवारी रात्री रवींद्र चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात या संदर्भातील तिसरी बैठक पार पडली. यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री उदय सामंत, निरंजन डावखरे, खासदार नरेश म्हस्के यांच्यात खलबत्तं झाली. पहाटे चार वाजेपर्यंत दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये ही बैठक सुरू होती. मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही भाजपा वाढीव जागांसाठी आग्रही असून, जागावाटपाचा तिढा नेमका कधी सुटणार याकडंच सर्वांचं लक्ष लागलंय.

227 जागांवर युती होतेय हे निश्चित - मंत्री उदय सामंत : भाजपा आणि शिवसेनेच्या युतीबाबत बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलंय की, "तिढा सुरुवातीपासूनच नव्हता. युतीची चर्चा सध्या अंतिम टप्प्यात आहे, जागावाटप लवकरच संपेल. शिवसेना ही भाजपासोबत मुंबईत युतीत लढणार हे निश्चित आहे. सर्व 227 जागांवर ही युती असणार आहे. यात काहींनी आघाड्या केल्या असल्या तरी आमच्यावर काही फरक पडणार नाही. कोणाचे किती उमेदवार, यापेक्षा युतीत लढतोय हे आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. रामदास आठवलेंना विश्वासात घेतलं जाईल."

