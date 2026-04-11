डॉ. ज्योती मेटेंना राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पदाचे डोहाळे; बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना शिवसंग्रामचा पाठिंबा

अजित पवारांच्या निधनानंतर होणाऱ्या बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना शिवसंग्रामनं पाठिंबा दिला आहे. माध्यमांशी बोलताना ज्योती मेटेंनी प्रचारात सक्रिय सहभागासह महिला आयोग अध्यक्षपदाची इच्छाही व्यक्त केली.

SHIV SANGRAM SUPPORT SUNETRA PAWAR
माध्यमांशी बोलताना डॉ. ज्योती मेटे (ETV Bharat Reporter)
Published : April 11, 2026 at 8:45 PM IST

Updated : April 11, 2026 at 8:55 PM IST

पुणे : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली. तसंच राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार या उमेदवार असून त्यांना आम्ही शिवसंग्राम पक्षाचा पाठिंबा देणार आहे, अशी घोषणा शिवसंग्रामच्या अध्यक्षा डॉ ज्योती मेटे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन केली. बारामतीच्या पोटनिवडणुकीत शिवसंग्राम सक्रिय प्रचारात सहभागी होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी भविष्यात संधी मिळाल्यास महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर काम करण्याची इच्छा असल्याचं बोलून दाखवलं.

...म्हणून शिवसंग्रामकडून सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा : "राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि विनायकराव मेटे यांच्यातील ऋणानुबंध हे केवळ राजकीय नव्हते, तर वैचारिक आणि सामाजिक पातळीवरही अतूट होते. त्या नात्याचा मान राखत शिवसंग्रामकडून हा पाठिंबा देण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची परंपरा ही सहानुभूती, बांधिलकी आणि सामाजिक ऐक्याची आहे. एखाद्या लोकनेत्याच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याची संस्कृती महाराष्ट्रानं नेहमीच जपली आहे. याच परंपरेचा आदर राखत, शिव, शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांवर चालणाऱ्या अजितदादांच्या कुटुंबीयांना साथ देणं हे संपूर्ण समाजाचं कर्तव्य आहे," असं डॉ ज्योती मेटे यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना डॉ. ज्योती मेटे (ETV Bharat Reporter)

संधी मिळाल्यास काम करण्याची इच्छा : "प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मी अनेक वर्षे काम केलं आहे. त्यामुळं ही जबाबदारी सांभाळण्याची क्षमता माझ्यात आहे. भविष्यात संधी मिळाल्यास महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर काम करण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी काही राजकीय निर्णय घ्यावा लागला, तर तो त्या परिस्थितीला अनुसरून घेतला जाईल," असं म्हणत डॉ ज्योती मेटे यांनी आपलं मत मांडलं.

करुणा मुंडेंनी नैतिकतेनं निर्णय घेणं आवश्यक : "विनायकराव मेटे यांच्या अपघाती निधनानंतर पक्ष टिकवून ठेवण्यात यश मिळालं. पुढील काळात संघटन अधिक मजबूत करण्यावर भर देणार आहे. करुणा मुंडे संविधानानं दिलेल्या अधिकारात निवडणूक लढत असल्या तरी, नैतिकतेच्या आधारे निर्णय घेणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अशोक खरात सारख्या महिला अत्याचाराच्या घटना दुर्दैवी आहेत. या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत होत आहे. मात्र, यामध्ये कोणी राजकारण करू नये. 'एनसीईआरटी'च्या पुस्‍तकातून मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली इतिहास पुसणं ही अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह घटना आहे," असं डॉ ज्योती मेटे म्हणाल्या.

Last Updated : April 11, 2026 at 8:55 PM IST

SHIV SANGRAM SUPPORT SUNETRA PAWAR

