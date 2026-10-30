शेतकरी प्रश्नांसाठी शिवसैनिकांची महामार्गावर धडक; पोलिसांनी घेतले ताब्यात
शेलुबाजार वनोजा परिसरात मोठ्या संख्येने आज शेतकरी एकवटले. आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वात रास्ता रोको करण्यात आला.
Published : October 30, 2026 at 6:46 PM IST
वाशीम - कोरड्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असताना शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये मदतीचा हात देण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने थेट समृद्धी महामार्गावर धडक दिली. आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी शेलुबाजार वनोजा येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. मात्र, आंदोलक महामार्गावर पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना रोखले. या कारवाईत आमदार देशमुख यांच्यासह सुमारे अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं.
हजारो शिवसैनिक आणि पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलनासाठी परिसरात दाखल झाले होते. जिल्हाध्यक्ष बालाजी वानखडे, डॉ. सिद्धार्थ देवळे, सचिन परळीकर, अर्जुन सुर्वे, जयश्री शेळके, कॅप्टन प्रशांत सुर्वे यांच्यासह पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले. शेतकऱ्यांना तातडीने एक लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी आणि शासनाने याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनाची घोषणा झाल्यापासूनच पोलीस प्रशासनाने शेलुबाजार वनोजा परिसरात बंदोबस्ताचे नियोजन केले होते. समृद्धी महामार्गावर वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी सुमारे दोन हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. आंदोलक महामार्गाच्या दिशेने कूच करण्याच्या तयारीत असतानाच पोलिसांनी त्यांना रोखून ताब्यात घेतले. आमदार नितीन देशमुख यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांवरही कारवाई करण्यात आली असून अनेकांना अटक करून पुढील कार्यवाहीसाठी रवाना केल्याची माहिती आहे.
महामार्गाला छावणीचे स्वरूप - शिवसेनेच्या रास्ता रोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेलुबाजार वनोजा परिसरातील समृद्धी महामार्गाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. महामार्गाच्या प्रवेशमार्गांसह परिसरातील प्रमुख ठिकाणी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सुमारे दोन हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात असल्याने संपूर्ण परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. आंदोलकांना महामार्गावर पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी केली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते.
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