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भर पावसातही शिवसैनिकांचा उद्रेक; ठाकरेंच्या सेनेची केंद्रसरकार विरोधात जोरदार निदर्शने, अनेक कार्यकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जचा तीव्र निषेध नोंदवत शिवसेना युबीटी राज्य प्रवक्त्या जयश्री शेळके यांच्या नेतृत्वात शिवसैनिकांनी डफ वाजवून सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली.

भर पावसातही शिवसैनिकांचा उद्रेक
भर पावसातही केंद्रसरकार विरोधात शिवसैनिकांचा उद्रेक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 4:06 PM IST

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बुलढाणा - ठाकरेंच्या शिवसेनेने आज भर पावसात केंद्र सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जचा तीव्र निषेध नोंदवत राज्य प्रवक्त्या जयश्री शेळके यांच्या नेतृत्वात शिवसैनिकांनी डफ वाजवून सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली. या आंदोलनामुळे शहरातील वाहतूक काहीकाळ विस्कळीत झाली होती. दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून झालेल्या आंदोलनात पोलिसांकडून झालेल्या लाठी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेने बुलढाण्यात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. भर पावसातही उत्साहाने सहभागी झालेल्या शिवसैनिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांनी ‘केंद्र सरकार मुर्दाबाद’, ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज बंद करा’ अशा घोषणा दिल्या. जयश्री शेळके यांनी डफ वाजवत आक्रमक पद्धतीनं नेतृत्व केलं. आंदोलकांनी रास्ता रोको करत वाहतुकीला अडथळा आणला, ज्यामुळे परिसरात काही काळ वाहतूक ठप्प झाली.


आंदोलन अधिक आक्रमक होत असल्याचं दिसताच पोलिसांनी कारवाई करत अनेक शिवसैनिकांना ताब्यात घेतलं. आक्रमक झालेल्या शिवसैनिक आणि पोलिसांमध्ये बराचवेळ राडा पाहायला मिळाला. पोलिसांनी आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शिवसैनिकांनी आपल्या मागण्या पुढे रेटल्या. शेवटी पोलिसांनी जबरदस्तीने आंदोलकांना हटवलं आणि प्रमुख नेत्यांसह अनेकांना ताब्यात घेतलं.



जयश्री शेळके म्हणाल्या, “दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज हा लोकशाहीचा अपमान आहे. केंद्र सरकार विद्यार्थी, शेतकरी आणि सामान्य माणसाच्या विरोधात काम करत आहे. आम्ही याचा सातत्याने निषेध करणार आहोत. पावसातही आमचे आंदोलन थांबणार नाहीत.” या आंदोलनात स्थानिक शिवसेना पदाधिकारी, महिला आघाडी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पोलिसांनी आंदोलन शांततेत विसर्जित करण्यासाठी प्रयत्न केला, तरीही काही काळ तणावपूर्ण स्थिती होती. सध्या ताब्यात घेतलेल्या शिवसैनिकांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.


या घटनेमुळे बुलढाणा जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांकडून केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात एकजुटीचे प्रदर्शन सुरू असल्याचं दिसतंय. पावसाळी हंगामातही रस्त्यावर उतरून केलेलं हे आंदोलन स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनलं आहे.

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TAGGED:

PROTEST
शिवसैनिकांचा उद्रेक
केंद्रसरकार विरोधात जोरदार निदर्शने
जयश्री शेळके
BULDHANA THACKERAY SENA

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