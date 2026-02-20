राज आणि शिंदे एकत्र येण्याची शिवसैनिकांना प्रतीक्षा, नरेश म्हस्केंचा दावा; आता राज ठाकरे म्हणतात...

ETV Bharat / state

पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, "दोन नेते भेटतात, तेव्हा प्रत्येक वेळी राजकारण का केले जाते?

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 1:51 PM IST

मुंबई/ठाणे- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नंदनवन या ठिकाणी भेट घेतली. या भेटीनंतर माध्यमांमध्ये विविध चर्चा बघायला मिळाल्या. काही लोकांनी या भेटीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या मुशीत दोघेही तयार झालेले असून, दोघेही लोकप्रिय नेते आहेत, ते जर भेटले असतील, एकत्र चर्चा करत असतील तर तुम्हाला पोटशूळ कशाला? अशी टीका करत महाराष्ट्रातील नव्हे तर जगभरातील शिवसैनिक राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे कधी एकत्र येतील याची वाट बघत आहेत, असा दावा शिवसेना खासदार नरेश म्हस्केंनी केल्याने त्यांच्या या वक्तव्याचे अनेक राजकीय अर्थ काढले जाताहेत.

त्या दिवशी मराठी माणसासाठी आनंदाचा सोहळा- म्हस्के : मनसे पक्ष प्रमुख राज ठाकरे यांनी उपमुख्यामंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या नंदनवन निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीदरम्यान काय चर्चा झाली हे जरी गुलदस्त्यात असले तरी या भेटीचे अनेक राजकीय अर्थ काढले जाताहेत. दरम्यान या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीनंतर शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मोठा दावा केला. हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचेही स्पष्ट करीत म्हस्के म्हणाले की, हे दोघे ज्या दिवशी एकत्र येतील, त्या दिवशी मराठी माणसासाठी आनंदाचा सोहळा असेल. मराठी माणसाच्या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्रातील नेते एकत्र येणे गरजेचे आहे, असं प्रामाणिकपणे वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धनुष्यबाण हिंदुत्वाच्या विचारांचा हे जगाला दाखवून दिले-म्हस्के : संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचादेखील त्यांनी समाचार घेतला. पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम शिंदे यांनी नव्हे तर उद्धव ठाकरे आणि मंडळींनी केलंय. 2019 च्या निवडणुका शिवसेना-भाजपा युती म्हणून लढल्या, सत्तेसाठी त्यांनी मराठी माणसाच्या पाठीत, शिवसेनेच्या विचारांच्या पाठीत त्यांनी खंजीर खुपसल्याचे म्हस्के म्हणाले. एकनाथ शिंदेंनी बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्याकरिता काँग्रेसकडे गहाण ठेवलेली शिवसेना बाहेर काढण्याचे काम केले. धनुष्यबाण हिंदुत्वाच्या विचारांचा आहे हे जगाला पुन्हा एकदा दाखवून दिले. या भेटीनंतर राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे शिवाजी पार्क या ठिकाणी एकत्र आल्यानंतर त्यावरही त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी एकत्र आले असतील तर त्यांचे स्वागत आहे. आम्ही एवढ्या कोत्या वृत्तीचे नाहीत. परंतु राज ठाकरे जर एकनाथ शिंदे यांना भेटले आणि त्यांच्यावर टीका होणार असेल, काही लोकांना पोटशूळ उठणार असेल तर त्यांना उत्तर देणे आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार म्हस्के यांनी केलाय.

प्रत्येक वेळी राजकारण का केले जाते?- राज ठाकरे : विशेष म्हणजे राज ठाकरेंनीही एकनाथ शिंदेंसोबतच्या भेटीवर प्रतिक्रिया दिलीय. पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, "दोन नेते भेटतात, तेव्हा प्रत्येक वेळी राजकारण का केले जाते? आता निवडणुका संपल्या आहेत, जर आपल्याला काहीतरी चांगले आणि सकारात्मक करायचे असेल तर आपण भेटू नये का? मी उद्या मुख्यमंत्र्यांना भेटू शकतो. राज्यासमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि ही बैठक त्याबद्दल असेल. जर तुम्ही तिथे असता तर मी तुमच्याशी या मुद्द्यांवरही चर्चा केली असती." ते म्हणाले की, विकास म्हणजे फक्त रस्ते बांधणे नाही. शहरे वाढली आहेत. जागा तीच आहे, रस्ते तेच आहेत, पण लोकसंख्या वाढली आहे. वाहनांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. पार्किंगऐवजी वाहने रस्त्यांवर उभी केली जाताहेत. इमारतींमध्ये पार्किंगची सुविधा असूनही, वाहने रस्त्यावरच उभी राहतात. ही प्रत्येक शहरात एक समस्या बनली आहे, असंही राज ठाकरेंनी सांगितलंय.

पार्किंगबाबत कोणतीही शिस्त दिसत नाही- राज ठाकरे : मनसे प्रमुख म्हणाले की, शहरात येणारे लोक परत जात नाहीत. मी भूषण गगराणी यांना फोनवरून याबद्दल कळवले आहे. ओला आणि उबरसारख्या सेवांमध्येही पार्किंगबाबत कोणतीही शिस्त दिसत नाही. जोपर्यंत दंड काटेकोरपणे अंमलात आणला जात नाही, तोपर्यंत शहरांमध्ये शिस्त प्रस्थापित होणार नाही. संपूर्ण व्यवस्था अराजक झाली. परिस्थिती अशी आहे की, जणू कुंपणच शेत खात आहे. आपलेच लोक कागदपत्रे पुरवतात. त्यांच्यावर कारवाई कधी करणार? "शहरात किती लोक येऊन राहू शकतात हे आपण ठरवणार आहोत की नाही? आपली शहरे उद्ध्वस्त होत आहेत. राज्याचा नागरिक आणि विरोधी पक्ष म्हणून या मुद्द्यांवर बोलणे ही माझी जबाबदारी आहे. पूर्वी नेते निवडणुकीनंतर एकमेकांना भेटायचे आणि संवाद साधायचे. आता असे चालणार नाही. फक्त अंतर राखून काही फायदा होणार नाही," काम करून घेण्यासाठी एकमेकांना भेटणं आवश्यक असल्याचंही मतही राज ठाकरेंनी मांडलंय.

