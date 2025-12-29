ETV Bharat / state

ठाण्यात शिवसेनेतील घराणेशाहीला वाढतोय विरोध, नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्यास बसणार बंडखोरीचा फटका

ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत घराणेशाहीला विरोध होताना दिसू येत आहे. कार्यकर्त्यांनी राजकीय संन्यास घ्यायचा का? असा सवाल विचारला जातोय.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलताना (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
ठाणे - प्रत्येक पक्षात घराणेशाही असल्याचं दिसून येतंय. भाजपा, दोन्ही शिवसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसेसह जवळपास सर्वच पक्षात घराणेसाही दिसून येते. नेत्याचा भाऊ, बहीण, पत्नी, मुलगा, मुलगी यांना निवडणुकीत तिकीट दिलं जातं. आताही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्येही तिकीट वाटपात घराणेशाही पाहायला मिळाली. या नादात सर्वसामान्य कार्यकर्ते मात्र सतरंज्याच उचलण्यापुरते असतात, अशा भावना यानिमित्तानं व्यक्त होत असतात.

शिवसैनिकांकडून विरोध - ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये पवन कदम यांच्या पत्नी नगरसेविका होत्या. आता त्यांच्या उमेदवारीला विरोध म्हणून प्रभागातील जुन्याजानत्या कार्यकर्त्यांकडून विरोध होतोय. आम्ही वर्षानुवर्षे फक्त सभेसाठी सतरंज्या उचलण्याच्या का? असा सवाल ठाण्यातील शिवसैनिक विचारत आहेत.

ठाणे मनपा निवडणुकीची रणधुमाळी (ETV Bharat Reporter)

कार्यकर्त्यांनी राजकीय संन्यास घ्यायचा का? - ठाण्यात अनेक प्रभागात कुटुंबीयांना उमेदवारी देण्यावरून रणकंदन माजलंय. यातून शिवसेनेच्या महिला आघाडी अध्यक्षा आणि माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी राजीनामा दिलाय. दुसरीकडं खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मुलाला उमेदवारी देण्यावरून विरोध झालाय, तर आता या घराणेबाजीला कंटाळलेल्या कार्यकर्त्यांनी राजकीय संन्यास घ्यायचा का? असा सवाल पक्षश्रेष्ठींना केलाय.

राजा का बेटा राजा नही बनेगा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे - उपमुख्यमंत्र्यांनी टीका करत राज्यभरात अनेक ठिकाणी 'राजा का बेटा राजा नही बनेगा' असं सांगितलं होतं. मात्र, त्यांच्याच शिवसेनेत घराणेबाजीला कंटाळून अनेक कार्यकर्ते पक्ष सोडणे, बंडखोरी करणे हेच पर्याय स्विकारत आहेत. आता एबी फॉर्म वाटप होणार आहे. त्यामुळे हा असंतोष आणखी उफाळणार, असं ठाण्यातील ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आनंद कांबळे सांगतात.

ठाणे मनपा निवडणूक (ETV Bharat Reporter)

बंडखोरी टाळण्यासाठी उशीर? - सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांसाठी आघाडी युतीची बोलणी करतायेत. मात्र, अनेक बैठका झाल्या तरी देखील जागावाटप ठरत नव्हतं. ठाण्यात हजारो इच्छुकांनी शिवसेनेच्या उमेदवारीसाठी अर्ज भरले, तर भाजपा सहाशे, काँग्रेस साडेचारशे, मनसेनं पाचशे उमेदवारांचे अर्ज घेतले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोणाला कसं सांभाळून लढवायचं ही डोकेदुखी राजकीय पक्षांना आहे, म्हणून बंडखोरी टाळण्यासाठी आणि सत्तेत सहभागी होण्यासाठी जागावाटप अखेरपर्यंत रेंगाळत ठेवून निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडण्याकडं पक्षांचा ओढा दिसून येतोय.

इच्छुकांची मनधरणी करावी लागणार - उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर नेत्यांना अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची मनधरणी करून त्यांना अर्ज मागे घेण्यासाठी विनवण्या कराव्या लागणार आहेत. यासाठी पक्षांच्या नेत्यांना आश्वासनं, पैसे, कंत्राटं आणि पुनर्वसनाचा प्लॅन इच्छुकांना द्यावा लागणार आहे.

THANE SHIVSENA
ठाणे शिवसेना घराणेशाही
DCM EKNATH SHINDE
ठाणे मनपा निवडणूक तिकीट वाटप
