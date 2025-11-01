'सत्याच्या मोर्चा'त शिवसैनिक मोहन यादव यांची खास बाईक चर्चेत
बाईकवर बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यासोबतचे यादव यांचे फोटो, तसेच शिवसेना भवनातील जुन्या आठवणींच्या प्रतिमा लावण्यात आल्या आहेत.
Published : November 1, 2025 at 3:27 PM IST
मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या कथित गैरकारभाराविरोधात मुंबईत काढण्यात येणारा 'सत्याचा मोर्चा' आज सकाळपासूनच चर्चेचा विषय ठरला आहे. या मोर्चात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) एकनिष्ठ सैनिक मोहन साहेबराव यादव यांची विशेष बाईक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. या बाईकवर बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यासोबतचे यादव यांचे फोटो, तसेच शिवसेना भवनातील जुन्या आठवणींच्या प्रतिमा लावण्यात आल्या आहेत. अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या बाईकजवळ सेल्फी घेताना दिसत आहेत.
शिवसेनेचे एकनिष्ठ सैनिक म्हणून ओळख : मोहन साहेबराव यादव हे मूळचे पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील नांदगाव गावचे रहिवासी आहेत. ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून शिवसेनेचे एकनिष्ठ सैनिक म्हणून ओळखले जातात. "बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा जपण्यासाठी मी ही बाईक डिझाइन केली आहे. शिवसेना भवनातील प्रत्येक आठवण मला प्रेरणा देते," असे यादव यांनी सांगितले. त्यांच्या बाईकवर लावलेले फोटो आणि प्रतिमा पाहून अनेक शिवसैनिक भावुक झाले असून, मोर्चातील वातावरण अधिक उत्साही झाले आहे.
ट्रकवर उभारला मंडप : खरं तर हा मोर्चा मुख्यत्वे बोगस मतदार यादी, मतदार यादीतील फेरफार आणि निवडणूक आयोगाच्या गैरकारभाराविरोधात काढण्यात येत आहे. शिवसेना (उबाठा), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) तसेच सर्व डावे पक्ष यात सहभागी झाले आहेत. मोर्चाची सांगता मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयाजवळ होणार असून, तेथे विशेष ट्रकवर मंडप उभारण्यात आला आहे. या व्यासपीठावरून राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह महाविकास आघाडीतील इतर प्रमुख नेते भाषण करणार आहेत.
मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात : सकाळपासूनच फॅशन स्ट्रीट, मेट्रो सिनेमा आणि मुंबई महापालिकेजवळील रस्त्यावर हजारो कार्यकर्ते जमले आहेत. शिवसेना (उबाठा), मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) झेंडे रस्त्याच्या दुतर्फा लावण्यात आले आहेत. 'निवडणूक आयोग हाय हाय', 'बोगस यादी हटवा' अशा घोषणा देत कार्यकर्ते पुढे सरकत आहेत. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. ट्रॅफिक पोलिसांनी पर्यायी मार्ग सुचवले असून, पालिका मुख्यालय परिसरात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मोर्चा शांततेत पार पडावा यासाठी पोलीस अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांची टीम तैनात करण्यात आली आहे.
