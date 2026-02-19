किल्ले शिवनेरीवर शिवजयंतीच्या उत्सवाला गालबोट; गर्दीतून खाली उतरताना तीन ते चार जण जखमी
Published : February 19, 2026 at 12:09 PM IST
पुणे: आज जगभरात मोठ्या उत्साहात शिवजयंती साजरी होत असून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं जन्मस्थळ किल्ले शिवनेरीवर कालपासून राज्यभरातून शिवजयंती महोत्सवानिमित्ताने मोठी गर्दी होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच विविध नेतेमंडळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव सोहळा पार पडत असून, पहाटेपासून गडावर येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. अनेक जण ज्योत घेऊन खाली येत असताना मोठी गर्दी झाल्याने खाली उतरताना शिवभक्त गर्दीत पडले असून, यात तीन ते चार जण जखमी झालेत.
चार ते पाच जण खाली पडले : याबाबत पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल म्हणाले की, कालपासून मोठ्या संख्येने शिवभक्त किल्ले शिवनेरीवर येत असून, रात्रीदेखील शिवभक्तांची ये-जा सुरू होती. पहाटेच्या सुमारास एक जण ज्योत घेऊन किल्ले शिवनेरीवरून खाली येत होता, तेव्हा त्यांची उतरण्याची स्पीड जास्त होती. त्यावेळी शिवनेरीवरून मीना दरवाजा येथे पोलिसांकडून हळूहळू जाण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं, पण जास्त लोक असल्याने गर्दीत एकाने धक्का दिला आणि चार ते पाच जण खाली पडले, यात तीन जणांना पायाला जखम लागली आहे, तर दोन जण किरकोळ जखमी आहेत, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.
किल्ले शिवनेरीवर ठिकठिकाणी मोठा बंदोबस्त : ते पुढे म्हणाले की, किल्ले शिवनेरीवर ठिकठिकाणी मोठा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय. लोकांना नियमित रांगेमध्ये सोडण्यात येत आहे. माझं शिवभक्तांना आवाहन आहे की, किल्ले शिवनेरीवर ज्येष्ठ नागरिक ते महिला या सर्वजण ये-जा करीत आहेत. खाली उतरताना हळूहळू उतरा आणि कोणीही घाई गडबड करू नये, असं आवाहन त्यांनी केलंय.
