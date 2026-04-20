अशोक खरात कोल्हापुरात पण..?; भोंदूगिरीविरोधी संदेशासह संयुक्त मंगळवार पेठ शिवजयंतीतील देखावा चर्चेत

कोल्हापुरातील संयुक्त मंगळवार पेठ मंडळानं शिवजयंती मिरवणुकीत भोंदूगिरीविरोधात जनजागृती करणारा एक सजीव देखावा सादर केला.

शिवजयंती मिरवणुकीत सजीव देखावा
Published : April 20, 2026 at 8:30 PM IST

कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती तिथीनुसार एप्रिल महिन्यात साजरे केली जाते. यंदा 19 एप्रिल रोजी ही परंपरेने सर्वत्र ही जयंती साजरी करण्यात आली. कोल्हापुरात शिवभक्तांकडून जागोजागी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुर्त्यांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. तर शिवजयंती दिवशी सायंकाळी भव्य मिरवणूक आणि कोल्हापूर शहर शिवमय बनले होते. मात्र, बऱ्याच तालीम मंडळांच्या मिरवणुकांमध्ये डॉल्बीचा जनर्धनाट पाहायला मिळत असताना, कोल्हापुरातील संयुक्त मंगळवार पेठ शिवजयंती उत्सवाच्या मिरवणुकीने कोल्हापूरकरांचे लक्ष वेधून घेतले. या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या अशोक खरातवरील सजीव देखाव्यातून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

शिवजयंती मिरवणुकीत समाजप्रबोधनात्मक देखावा : संयुक्त मंगळवार पेठ मंडळाच्या शिवजयंती मिरवणुकीतील समाजप्रबोधनात्मक सजीव देखाव्याची कोल्हापुरात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. मंडळाने यंदा पारंपरिक लेझीम, शिवकालीन वेशभूषा आणि सामाजिक संदेश देणाऱ्या फलकांच्या माध्यमातून मिरवणुकीत वेगळेपण जपलं. डॉल्बी आणि कर्कश जनतनाट्याच्या गर्दीतही मंडळाने मांडलेला “भोंदूगिरीच्या नादाला लागू नका” असा संदेश लक्षवेधी ठरला.

प्रतिक्रिया देताना अशोक पवार



समाजप्रबोधनाचा वेगळा प्रयोग : कोल्हापुरात शिवजयंती उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना, अनेक मंडळांनी डॉल्बी सिस्टिमचा आधार घेत मिरवणुका काढल्या होत्या. मात्र, संयुक्त मंगळवार पेठ शिवजयंती उत्सव समितीने परंपरा आणि प्रबोधन यांचा संगम साधत सजीव देखावा सादर केला. “या जगात भविष्यवाणी कोठेच नाही. कदाचित योगायोग असू शकेल, कोल्हापूरकरांनो भोंदूगिरीच्या नादाला लागू नका, पोलिसांबरोबर जनताच लोकांचे परिवर्तन करू शकते,” अशा आशयाचा फलक सजीव देखाव्यातून दाखवण्यात आला. भोंदूगिरीच्या माध्यमातून नागरिकांना विशेषतः महिला वर्गाला जाळ्यात ओढणाऱ्या अशोक खरातवरील सजीव देखावा देखील दाखवण्यात आला होता. यामुळं अंधश्रद्धा, फसवणूक आणि चुकीच्या प्रथांवर थेट भाष्य होत असून चर्चा सुरू झाली आहे.



देखाव्यात अशोक खरातचे टेबल : मंडळाने सादर केलेल्या देखाव्यात अशोक खरातचे टेबल शीर्षक वापरण्यात आले होते. यामुळं प्रेक्षकांचे लक्ष अधिक वेधले गेले. या टेबलसमोर महिलेचे मॅनिक्विन उभे केले होते. अशोक खरातचे पात्र साकारणारी व्यक्ती महिलेला काही द्रव्य पाहायला देत असल्याचं दाखवण्यात आलं. तसेच काही जादू करणी करत भविष्य करत असल्याचंही दाखवलं गेलंय. या मिरवणुकीत शिवाजी महाराज आणि मावळ्यांच्या वेशभूषेतील कार्यकर्ते घोड्यावर बसून सहभागी झाले होते. पारंपरिक लेझीम पथकाच्या तालावर मिरवणूक पुढे सरकत राहिली. त्यामुळं शिवकालीन परंपरेचा ठसा अधिक ठळकपणे उमटला.



शिवजयंतीत परंपरा आणि संदेश : संयुक्त मंगळवार पेठ मंडळ हे गणेशोत्सवात समाजपरिवर्तनाचे देखावे सादर करण्यासाठी ओळखले जाते. यंदा शिवजयंतीतही त्यांनी हीच परंपरा कायम ठेवली. समाजातील अंधश्रद्धा, भोंदूगिरी आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रवृत्तींविरोधात जनजागृती करणे, हा देखाव्यामागील मुख्य हेतू असल्याचं शिवजयंती उत्सव समितीचे अशोक पवार यांनी सांगितलं.


शिवजयंती देखाव्यांमुळं नेहमीच चर्चेत : कोल्हापुरात शिवजयंती मिरवणुका, ढोल-ताशा, डॉल्बी आणि आकर्षक देखाव्यांमुळं नेहमीच चर्चेत राहते. अशा पार्श्वभूमीवर मंगळवार पेठ मंडळाचा उपक्रम अधिक वेगळा वाटला. केवळ मनोरंजन नव्हे, तर सामाजिक भान देणारी मांडणी केल्यानं नागरिक, कार्यकर्ते आणि पाहुण्यांकडून मंडळाचं कौतुक होत आहे.

हेही वाचा -

  1. भोंदूबाबा अशोक खरातला चौथ्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी; उद्या पाचव्या गुन्ह्यात न्यायालयात हजर करणार
  2. भोंदूबाबा अशोक खरातला हवाय न्यूरोसर्जन; खरातला महिला अत्याचाराच्या पाचव्या गुन्ह्यात पोलीस कोठडी
  3. अशोक खरात प्रकरण : शिर्डीत दीपक लोंढे यांची 12 तास कसून चौकशी; म्हणाले, अंजली दमानियांमुळे महाराष्ट्रात प्रसिद्ध झालो

