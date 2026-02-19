ETV Bharat / state

शिवजयंती 2026 : जय भवानी जय शिवाजी या जयघोषाने दुमदुमली रत्नागिरी

पारंपरिक पोशाखातील विद्यार्थी, ढोल ताशांचा निनाद, लेझीमचा गजर, पोलीस बँडची मानवंदना अशा अभूतपूर्व उत्साहात रत्नागिरी शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात शिवजयंती साजरी करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करताना रत्नागिरीचे अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करताना रत्नागिरीचे अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे (ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 5:47 PM IST

रत्नागिरी - अखंड महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त ढोल ताशांच्या निनादात आणि लेझीमच्या गजरात आज जिल्हाभरात विविध ठिकाणी पदयात्रा काढण्यात आल्या. रत्नागिरी शहरात जिल्हा प्रशासन आणि विविध विभागांच्या संयुक्त विद्यमानं काढण्यात आलेल्या पदयात्रा आणि पोलीस बँडनं दिलेल्या विशेष सलामीमुळे या सोहळ्याला एक वेगळीच उंची प्राप्त करून दिली.


महाराजांचे शौर्य, सुशासन आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या आदर्शांशी युवकांना जोडणे या प्रमुख उद्देशाने शिवजयंतीनिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, स्काऊट गाईड एनसीसी, एनएसएस यांच्या माध्यमातून शहरात पदयात्रा काढण्यात आली. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि लेझिमच्या तालावर निघालेल्या या पदयात्रेत शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय होती.

रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करताना
रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करताना (ETV Bharat)

शोभायात्रेत बाल शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, मावळे, कृष्ण, विठ्ठल रखुमाई, प्रभू श्रीरामचंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम आदी संतांच्या वेशातील विद्यार्थ्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं. संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवजयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. यामध्ये शिक्षक, नागरिकांसह विद्यार्थी उत्साहाने सहभागी झाले होते.

रत्नागिरीचे सर्व साधारण उपजिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन करताना
रत्नागिरीचे सर्व साधारण उपजिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला अभिवादन करताना (ETV Bharat)


अखंड हिंदुस्तानाचे जाणते राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आज राज्यभर उत्साहात साजरी होत असतानाच रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनंही जिल्हाधिकारी कार्यालयात छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करण्यात आलं. भगवे फेटे आणि अखंड छत्रपती शिवरायांचा गजर यामुळे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय शिवमय झालं होतं.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी विश्वजीत गाताडे, प्रांताधिकारी जीवन देसाई जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांची उपस्थिती होती. महाराजांच्या जयंतीनिमित्त रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये महाराजांच्या प्रतिमेला उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं.

