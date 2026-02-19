ETV Bharat / state

परकीयांच्या नजरेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 'आठवावा प्रताप'; साक्षीदारांनी उलगडलं 'जाणत्या राजा'चं कार्यकर्तृत्व

गुरुवारी राज्यासह देशभरात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी होत आहे. शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रत्यक्ष पाहिलेल्या परकीय इतिहासकार, व्यापारी आदींनी त्यांचं वर्णन कसं केलंय, पाहू...

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ JAYANTI
छत्रपती शिवाजी महाराज (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 10:08 AM IST

अमरावती : छत्रपती शिवाजी महाराज यांची गुरुवारी 396 वी जयंती साजरी होत आहे. स्वराज्याची निर्मिती करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वावर भारतीय इतिहासकारांनी विपुल लेखन केलंय. परंतु महाराजांना प्रत्यक्ष भेटलेले, पाहिलेले आणि अनुभवलेले युरोपियन प्रवासी, लेखक, व्यापारी यांनी नोंदवलेली माहिती वेगळीच दृष्टी देते. इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी परदेशी साक्षीदारांच्या लेखनातून छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी, मुत्सद्देगिरी, लष्करी कौशल्य आणि व्यक्तिमत्वाची भव्यता स्पष्ट करणारी माहिती खास 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

इटालियन साक्षीदार निकोलाओ मनुची : "वर्ष 1658 मध्ये वैद्यकीय व्यवसायासाठी भारतात आलेल्या निकोलाओ मनुची यानं मुघलांची सत्ता अगदी जवळून पाहिली. औरंगजेबाचा भाऊ दारा शिकोहच्या छावणीत त्यानं तोफखान्यात काम केलं. यानंतर मनुची मिर्झाराजे जयसिंह यांच्या फौजेसोबत दक्षिणेत आला. वर्ष 1665 मधील पुरंदरच्या तहाच्या काळात त्यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रत्यक्ष पाहिलं. मनुचीनं 'स्टोरिया दो मोगोर' या ग्रंथात मुघल साम्राज्याचा इतिहास लिहिला आहे. हा ग्रंथ मुघल साम्राज्यावर असला तरी त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अतिशय महत्त्वाच्या नोंदी आढळतात. या ग्रंथात महाराजांची देहबोली, उंची, बांधा, व्यक्तिमत्वातील तेज आदी उल्लेख आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुरंदरच्या तहादरम्यान जी मुत्सद्देगिरी दाखवली त्याचा उल्लेखही या ग्रंथात आहे. शिवाजी महाराजांच्या आग्रा भेटीतील प्रसंग आणि त्यातून सुटकेची अप्रत्यक्ष माहिती देखील मनुचीनं नोंदवली आहे. मनुचीला छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी कुतूहल आणि आदर दोन्ही होते. मुघल सामर्थ्याला आव्हान देणारा एक नेता किती धाडसी आणि दूरदर्शी आहे, याची जाणीव मनुचीच्या लेखातून प्रकर्षानं दिसतं," असं प्रा. डॉ वैभव मस्के यांनी सांगितलं.

फ्रेंच प्रवासी अबे कॅरीचं निरीक्षण : "वर्ष 1673 मध्ये भारतात आलेल्या फ्रेंच प्रवासी अबे कॅरे यांनं महाराष्ट्रातील राजकीय हालचाली जवळून ऐकल्या आणि पाहिल्या. अफजल खानच्या मोहिमेसंदर्भात त्यानं त्या काळातील नोंद केली. अफजलखानानं जिथं आपल्या 65 पत्नींची हत्या केल्याची कथा सांगितली जाते, त्या ठिकाणी अबे कॅरीनं स्वतः जाऊन सर्व थडग्यांची पाहणी केली, त्याची नोंद देखील करून ठेवली. अबे कॅरी यानं नकळतपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची स्तुतीच केली. शिस्तबद्ध प्रशासन आणि लोकनिष्ठ नेतृत्व याबद्दल त्याला आश्चर्य वाटत होतं, असं त्याच्या लेखनातून जाणवतं," असं प्रा. डॉ. मस्के यांनी सांगितलंय.

अबे कॅरीच्या लेखनातून स्पष्ट होणारे छत्रपती शिवाजी महाराज :

  • छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अष्टप्रधान मंडळ आणि प्रशासन शैली.
  • महाराजांची व्यापक राजकीय महत्वाकांक्षा आणि भारतातील सत्ता संतुलन बदलण्याची क्षमता.
  • महाराजांच्या सहकाऱ्यांची निष्ठा आणि गुणग्राहकता.

राज्याभिषेकाचा साक्षीदार हेन्री ऑक्सेंडन : "6 जून 1674 रोजी रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा झाला. या सोहळ्याला देश-विदेशातील अनेक विविध राजसत्तांचे प्रतिनिधी, व्यापारी आणि कलाकार असे विविध लोक उपस्थित होते. यांच्यासह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला इंग्रज अधिकारी हेन्री ऑक्सेंडन उपस्थित होता. तो राज्याभिषेकाच्या काही दिवस आधीच म्हणजे 3 मे 1674 रोजीच रायगडावर पोहोचला होता. राज्याभिषेकाचे विधी संस्कार, महाराजांचं सुवर्ण सिंहासन, दरबाराची शिस्त आणि उपस्थित मान्यवरांचं तपशील वार वर्णन त्यानं केलं आहे. महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला एक व्यक्ती ऑक्सेंडनला परिचयाची वाटली. बराच वेळ त्यानं ती व्यक्ती कोण आहे? याचा विचार केला. अखेरीस ज्या व्यक्तीला आपण पाहिलं ती व्यक्ती सुरतमध्ये आपल्या वखारीजवळ भिकारी म्हणून भीक मागताना पाहिल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. ती व्यक्ती म्हणजे महाराजांच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बर्हिजी नाईक होते. हे कळल्यावर ऑक्सेंडन यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गुप्तहेर जाळ्याची व्यापकता नोंदवली," अशी माहिती इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी दिली.

ऑक्सेंडन यानं केलेल्या नोंदी :

  • महाराजांच्या दरबारातील शिस्त आणि वैभव.
  • धार्मिक विधीचे काटेकोर पालन
  • प्रशासनातील नियोजनबद्धता व दूरदृष्टी.

थॉमस निकोल्स आणि छत्रपती शिवाजी महाराज : "वर्ष 1673 च्या सुमारास इंग्रज व्यापारी थॉमस निकोल्स याची जहाजं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जप्त केली होती. ती जहाज सोडवण्यासाठी थॉमस निकोल्स हा महाराजांना भेटण्यासाठी रायगडावर गेला होता. त्यावेळी महाराजांची आणि त्याची रायगडावर भेट झाली नाही. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज त्यावेळी कोकण स्वारीवर होते. त्यामुळं थॉमस निकोल्स यांनं महाराजांची कोकणात जाऊन भेट घेतली," असं प्रा. डॉ. मस्के यांनी सांगितलं.

थॉमस निकोल्स यानं केलं महाराजांचं असं वर्णन :

  • छत्रपती शिवाजी महाराजाचं व्यक्तिमत्त्व देखणं, रुबाबदार आणि आत्मविश्वासपूर्ण होतं.
  • त्यांच्या सहकाऱ्यांची महाराजांवर अपार निष्ठा होती.
  • महाराजांच्या दरबारात शिस्त, नियोजन आणि आदरयुक्त वागणूक दिसत होती.
  • महाराजांनी आपल्याला भेटीदरम्यान उजव्या बाजूला उभं केलं. या मागचा उद्देश म्हणजे परकीय व्यक्तीनं आपल्यावर हल्ला केला तर उजव्या हातानं बचाव करणं सोपं होईल, असा असा महाराजांचा दृष्टिकोन होता, असं देखील थॉमस निकोलस यांन नमूद केलंय.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची जागतिक इतिहासात देदीप्यमान कीर्ती : भारतीय इतिहासकारांनी शिवाजी महाराजांचं कर्तृत्व सविस्तर मांडलं आहे. परंतु युरोपियन साक्षीदारांच्या लेखनामुळं महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक वेगळा तटस्थ आणि प्रत्यक्षदर्शी पैलू समोर येतो. परदेशी लेखकांच्या नोंदीमधून शिवाजी महाराजांची महानता, दूरदृष्टी आणि नेतृत्व गुण अधिक ठळकपणे दिसतात. खरंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांची कीर्ती केवळ भारतीय नव्हे तर जागतिक इतिहासात किती देदीप्यमान आहे, याची प्रकर्षानं जाणीव होते," असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी स्पष्ट केलं.

संपादकांची शिफारस

