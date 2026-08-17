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श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकरमध्ये अलोट गर्दी; शिवभक्तांच्या दर्शनासाठी प्रशासनाची जय्यत तयारी

श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे आज, सोमवार, १७ ऑगस्ट रोजी श्रावणी सोमवारनिमित्त भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. पहाटे मंदिरात महाआरती, विशेष महापूजा आणि दुग्धाभिषेक करण्यात आला.

Bhimashankar Shravan Somvar
श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकरमध्ये अलोट गर्दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 1:49 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 2:29 PM IST

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पुणे : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे आज, सोमवार, १७ ऑगस्ट रोजी श्रावणी सोमवारनिमित्त भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. पहाटे मंदिरात महाआरती, विशेष महापूजा आणि दुग्धाभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर शंखनाद आणि ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषानं संपूर्ण मंदिर परिसर दुमदुमून गेला. मुसळधार पाऊस आणि धुक्याच्या चादरीत नटलेल्या निसर्गरम्य वातावरणात शिवलिंगाचं दर्शन घेण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातून मोठ्या संख्येनं भाविक भीमाशंकरमध्ये दाखल झाले आहेत.

Bhimashankar Shravan Somvar
श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकरमध्ये अलोट गर्दी (ETV Bharat)

भीमाशंकरमध्ये शिवभक्तांची अलोट गर्दी : भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाकडून विशेष नियोजन करण्यात आलं आहे. भाविकांसाठी मंदिर पहाटे ५ वाजल्यापासून रात्री ९.३० वाजेपर्यंत खुलं ठेवण्यात आलं आहे. पहाटे मुख्य शिवलिंगाची विशेष महापूजा आणि दुग्धाभिषेक पार पडला. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना कोणतीही अडचण होऊ नये, यासाठी सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मंदिर परिसरात सुरक्षेसाठी २५० हून अधिक पोलीस कर्मचारी आणि होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत. गर्दीमुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी खासगी वाहनांना मंदिराच्या मुख्य परिसरात प्रवेश न देता नियोजित वाहनतळांवर थांबवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रशासनानं चार स्वतंत्र पार्किंग क्षेत्रं निश्चित केली आहेत.

श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकरमध्ये अलोट गर्दी; शिवभक्तांच्या दर्शनासाठी प्रशासनाची जय्यत तयारी (ETV Bharat)

एसटी महामंडळाच्या ३८ विशेष शटल बस : या पार्किंग ठिकाणांहून भाविकांना भीमाशंकर बसस्थानकापर्यंत नेण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या ३८ विशेष शटल बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या बस सातत्यानं फेऱ्या मारत असून, त्यामुळे मंदिर परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होत आहे. खासगी शटल वाहनांचे भाडंही एसटीच्या दरानुसार निश्चित करण्यात आलं आहे. श्रावण महिन्यातील गर्दी लक्षात घेऊन पुणे, नारायणगाव आणि राजगुरूनगरसह विविध ठिकाणांहून अतिरिक्त एसटी बस सोडण्यात येत आहेत. पुण्यातील शिवाजीनगर आणि वाकडेवाडी येथून पहाटे ५.३० वाजल्यापासून दर तासाला भीमाशंकरसाठी बस उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मुंबई आणि ठाणे परिसरातूनही भाविकांसाठी विशेष बससेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

Bhimashankar Shravan Somvar
श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकरमध्ये अलोट गर्दी (ETV Bharat)

पुण्याहून भीमाशंकरला जाण्यासाठी 'हे' आहेत मार्ग : पुण्याहून भीमाशंकरला जाण्यासाठी राजगुरूनगर, मंचर, तळेघरमार्गे जाता येते. मुंबईहून तळेगाव, चाकण, मंचर आणि तळेघरमार्गे भीमाशंकर गाठता येते. मात्र, सध्या परिसरात पावसाचा जोर असल्यानं घाटातील रस्ते निसरडे झाले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांनी काळजीपूर्वक वाहन चालवावं, तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. श्रावणी सोमवारच्या निमित्तानं भीमाशंकरमध्ये भक्ती, निसर्ग आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम पाहायला मिळत असून, ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषानं संपूर्ण परिसर शिवमय झाला आहे.

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Last Updated : August 17, 2026 at 2:29 PM IST

TAGGED:

SHIV BHAKT GATHERED AT BHIMASHANKAR
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भीमाशंकरमध्ये अलोट गर्दी
श्रावणी सोमवार
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