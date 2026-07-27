तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाला उद्यापासून सुरुवात, उत्सवाची साई संस्थानच्या वतीने जय्यत तयारी
राज्यासह देशातील विविध भागांतून सुमारे 45 पालख्यांनी शिर्डी आगमनासाठी नोंदणी केलीय. संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन मंदिर परिसरात 68 हजार चौरस फूट पावसाळी मंडप उभारले आहेत.
Published : July 27, 2026 at 1:39 PM IST
शिर्डी - साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था यांच्या वतीनं सालाबादप्रमाणे यंदाही 28 ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत गुरुपौर्णिमा उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. उत्सवानिमित्त देश-विदेशातून लाखो साईभक्त शिर्डीत दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संस्थानने दर्शन, निवास, भोजन, आरोग्य, सुरक्षा, वाहतूक यांसह सर्वच स्तरांवर व्यापक नियोजन केलं असल्याची माहिती साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त संस्थाननं 1 लाख 66 हजार 560 भक्तमंडळ सभासदांना निमंत्रणपत्रिका पाठवल्या असून, एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे 3 लाख 52 हजार 823 देणगीदार साईभक्तांनाही निमंत्रित करण्यात आलं आहे. यंदाच्या उत्सवासाठी मुंबई येथील साईराज डेकोरेटर्स यांच्या वतीनं आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात येणार असून, बेंगळुरू येथील दानशूर साईभक्त एस. प्रकाश यांच्या देणगीतून विविध देशी-विदेशी फुलांनी समाधी मंदिराची भव्य सजावट केली जाणार आहे. या सजावटीत साईबाबांची प्रतिमा, हत्ती तसंच विविध पक्ष्यांच्या आकर्षक कलाकृती साकारण्यात येणार आहेत.
गुरुपौर्णिमा हा गुरु-शिष्य परंपरेतील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस असून, साईबाबांच्या हयातीत सुरू झालेली ही परंपरा आजही शिर्डीत मोठ्या भक्तिभावाने जपली जाते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यासह देशातील विविध भागांतून सुमारे 45 पालख्यांनी शिर्डी आगमनासाठी नोंदणी केली आहे. संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन संस्थानने मंदिर परिसरात सुमारे 68 हजार चौरस फूट पावसाळी मंडप उभारले आहेत. अतिरिक्त निवासासाठी साईबाबा भक्तनिवास, साईधर्मशाळा तसंच अन्य ठिकाणी सुमारे 28 हजार चौरस फूट क्षेत्रात मंडप, बिछायत, पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे आणि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुणे-शिर्डी पालखीसोबत येणाऱ्या पदयात्रींसाठी पालखी थांब्याजवळ 32 हजार 550 चौरस फूट पावसाळी मंडप उभारण्यात आला असून, शिर्डीत आल्यानंतर त्यांच्या निवासाची व्यवस्था साईधर्मशाळेत करण्यात येणार असल्याची माहिती साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
उत्सवाच्या तीनही दिवसांत साईप्रसादालयात विशेष मिष्टान्नासह प्रसाद भोजन दिले जाणार आहे. दर्शन रांगेत आणि परिसरात भाविकांना चहा, कॉफी, दूध सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी अतिरिक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसंच गुरूस्थान, दीक्षित वाडा, नवीन दर्शनरांग, शांतीनिवास, साईआश्रम, साईप्रसादालय अशा ठिकाणी प्रथमोपचार केंद्रे सुरू राहणार असून, आपत्कालीन सेवेसाठी रुग्णवाहिकाही तैनात करण्यात आल्या आहेत. भाविकांच्या सोयीसाठी विविध निवासस्थाने आणि मंदिरादरम्यान अतिरिक्त बससेवा सुरू राहणार आहे. प्रसाद लाडू विक्रीसाठीही अनेक केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने संस्थानचे सुरक्षा कर्मचारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, शीघ्र कृती दल, बॉम्बशोधक पथक तसंच अतिक्रमण आणि दलाल प्रतिबंधक संयुक्त पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
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