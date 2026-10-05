साईबाबांच्या मंदिरात न येता मिळणार प्रसाद; महामार्गावरील नवीन प्रसाद केंद्रातून भाविकांना मिळणार लाडू
शिर्डीत येणाऱ्या साईभक्तांसाठी नगर-मनमाड महामार्गालगत नवीन लाडू प्रसाद केंद्र (Laddu Prasad Center) सुरू करण्यात आलं आहे.
Published : October 5, 2026 at 2:01 PM IST
शिर्डी : साईदर्शनासाठी शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीच्यादृष्टीनं साईबाबा संस्थाननं आणखी एक सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. नगर-मनमाड महामार्गाला लागून असलेल्या सबका मालिक एक मार्केटमध्ये साईबाबांचा लाडू प्रसाद विक्री कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळं दर्शनानंतर शहराबाहेर पडणाऱ्या भाविकांना आता प्रवासाच्या मार्गावरच साईबाबांचा प्रसाद घेता येणार आहे.
स्वतंत्र विक्री व्यवस्था : शिर्डीमध्ये दररोज मोठ्या संख्येने साईभक्त येत असल्यानं प्रसाद खरेदीसाठी विविध ठिकाणी गर्दी होत असते. अनेक भाविक दर्शनानंतर प्रसाद घेऊन थेट आपल्या गावाकडं रवाना होतात. ही बाब लक्षात घेऊन महामार्गाच्या परिसरात स्वतंत्र विक्री व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. त्यामुळं मंदिर परिसरातील गर्दीपासून दूर राहून भाविकांना आवश्यक प्रसाद खरेदी करता येणार आहे.
लाडू प्रसाद विक्री केंद्राचं उद्घाटन : साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर यांच्या निर्देशानुसार, या नवीन केंद्राची कार्यवाही करण्यात आली. शिर्डी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा जयश्रीताई थोरात यांच्या हस्ते केंद्राचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी प्रसाद विक्री कक्षाची पाहणी करून व्यवस्थेची माहिती घेतली. उद्घाटन कार्यक्रमाला उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, नगरपरिषदेचे नगरसेवक, संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी प्रज्ञा महांडुळे, अतुल वाघ, लाडू प्रसाद निर्मिती विभागाचे प्रमुख रवींद्र गायके यांच्यासह संस्थान व नगरपरिषदेतील अधिकारी-कर्मचारी आणि नागरिक उपस्थित होते.
सबका मालिक एक मार्केट केंद्र सुरू : साईबाबांचा प्रसाद हा भाविकांच्या श्रद्धेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. साईदर्शनानंतर आपल्या कुटुंबीयांसाठी, नातेवाईकांसाठी आणि परिचितांसाठी प्रसाद घेऊन जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळं प्रसाद सहज उपलब्ध व्हावा या दृष्टीनं विक्री केंद्रांचे जाळे वाढविण्याचा प्रयत्न संस्थानकडून केला जात आहे. सबका मालिक एक मार्केटमधील केंद्र महामार्गाच्या जवळ असल्यानं शिर्डीतून पुढे जाणाऱ्या भाविकांना विशेष लाभ होणार आहे. वाहनातून प्रवास करताना सहज थांबून प्रसाद खरेदी करता येणार असल्यानं वेळेची बचत होईल. तसेच केवळ प्रसादासाठी मंदिर परिसरात पुन्हा येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. भाविकांना सुलभ, जलद आणि सोयीस्कर सेवा मिळावी या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या नवीन केंद्राचे साईभक्तांकडून स्वागत होत आहे. शिर्डीतील भाविक सुविधांच्या विस्तारात या केंद्राची भर पडली आहे.
हेही वाचा -