श्रीरामनवमी उत्सवानिमित्त 125 हून अधिक पालख्या शिर्डीत दाखल, साईभक्तांचा उत्साह शिगेला
शिर्डीतील श्रीरामनवमी उत्सवानिमित्तानं भक्तांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. यंदा 125 हून अधिक पालख्या शिर्डीत दाखल झाल्या आहेत.
Published : March 25, 2026 at 7:57 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : येथे दरवर्षी साजऱ्या होणाऱ्या साईबाबांच्या श्रीरामनवमी उत्सवानिमित्तानं भक्तांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. 125 हून अधिक पायी पालख्या शिर्डीत दाखल झाल्या असून, देशासह परदेशातूनही मोठ्या संख्येनं भाविक इथं येत आहेत. अनेक भक्त या निमित्तानं मायदेशी परतून साईंच्या दर्शनासाठी पायी प्रवास करत शिर्डीकडे प्रस्थान करतात.
साईबाबा दर दुसऱ्या दिवशी द्वारकामाईतून चावडीत विश्रांतीसाठी जात असत. त्या वेळी भक्त त्यांना वाजत-गाजत नेत असत. या परंपरेतून प्रेरणा घेऊन श्रीरामनवमी उत्सवासाठी लाखो भाविक पायी चालत शिर्डीत दाखल होत आहेत.
मुंबईतील पालख्यादेखील शिर्डीत येतात : खरं तर, शिर्डीचा रामनवमी उत्सव म्हटलं की, हजारो भाविकांची पावलं आपोआप शिर्डीकडे वळतात. विशेषतः मुंबईहून मोठ्या प्रमाणात साईभक्त पालख्या घेऊन पायी शिर्डीत येतात. यंदा 125 हून अधिक पालख्या विविध भागांतून सहभागी झाल्या असून, अनेक भाविकांनी पायी शिर्डीला येणार असा संकल्प करून गेल्या काही दिवसांपासून प्रवास केला आहे. मुंबईतील 'साई सेवक' आणि 'साई लीला' या प्रमुख पालख्या दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भाविकांसह शिर्डीत दाखल होत आहेत.
पायी प्रवासासाठी पालखी संयोजकांकडून व्यवस्था : गुढीपाडव्याच्या दिवशी मुंबईतून या पालख्यांचा प्रवास सुरू होतो. सुमारे 250 किलोमीटरच्या या प्रवासात पालखी संयोजकांकडून सर्व आवश्यक व्यवस्था केली जाते. तसेच मार्गावर दानशूर भाविकांकडून वैद्यकीय शिबिरे आणि अन्नछत्राची सोय केली जाते, ज्यामुळे पदयात्रींना मोठा आधार मिळतो.
गेल्या 9 वर्षांपासून अंधेरी ते शिर्डी अशी 170 महिलांची ‘साई प्रेरणा महिला रथयात्रा’ पायी येत असून, या पालखीचे संपूर्ण नियोजन महिलांकडूनच केले जाते. यंदाही कडक उन्हाची पर्वा न करता या महिला उत्साहाने शिर्डीकडे प्रस्थान करत आहेत.
श्रीरामनवमी उत्सवाला 115 वर्षे पूर्ण : भाषा आणि प्रांत वेगवेगळे असले तरी 'ओम साई राम’च्या जयघोषात साईभक्त एकत्र येतात. 250 किलोमीटरचा प्रवास करून शिर्डीत. यावेळी महिला, पुरुष आणि आबालवृद्ध सगळेच साईनामाच्या गजरात तल्लीन झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतं.
दरम्यान, आज लाखो साईभक्त पायी चालत शिर्डीत श्रीरामनवमी उत्सवात सहभागी झाले आहेत. शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून आलेल्या भाविकांच्या चेहऱ्यावर थकवा नसून केवळ भक्तीभाव दिसून येतोय. साईबाबांनी स्वतः या उत्सवाची सुरुवात केली होती आणि यंदा या श्रीरामनवमी उत्सवाला 115 वर्षे पूर्ण झाली असून साईबाबा संस्थानच्या वतीनंही तो मोठ्या भक्तीभावानं साजरा केला जात आहे.