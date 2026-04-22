महिलेच्या पोटावर 'आयुष्मान भारत'मधून मोफत शस्त्रक्रिया; 15 किलोची गाठ काढून साईबाबा हॉस्पिटलचा वैद्यकीय पराक्रम

तीन वर्षांपासून पोटाचा त्रास सहन करणाऱ्या महिलेच्या पोटातून 15 किलोची गाठ काढण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आली.

Shirdi Sansthans SaiBaba Hospital
उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांसह वैद्यकीय पथक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 1:02 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 2:18 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- साईबाबा संस्थानच्या अधिपत्याखालील साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये जनरल सर्जरी विभागानं अत्यंत जटिल आणि धाडसी शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडत तब्बल 15 किलो वजनाची आणि सुमारे 32 सेंटीमीटर आकाराची पोटातील गाठ रुग्णाच्या शरीरातून सुरक्षितपणे काढून टाकली. या शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णाला नवजीवन मिळाल्याची भावना व्यक्त नातेवाईकांनी व्यक्त केली आहे.

जळगाव येथील मायाबाई राठोड (वय 46) या गेल्या तीन वर्षांपासून पोटाच्या गंभीर आजाराने त्रस्त होत्या. वेदना अस्वस्थता आणि अनिश्चिततेत त्यांचा दिवस जात होता. विविध ठिकाणी उपचार करूनही त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळत नव्हता. अखेर त्यांनी आशेचा किरण म्हणून शिर्डीतील साईबाबा संस्थानचे साईबाबा हॉस्पिटलचा दरवाजा ठोठावला. तपासणीत त्यांच्या पोटात मोठ्या आकाराची गाठ असल्याचं स्पष्ट झालं. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून साईबाबा हॉस्पिटलमधील जनरल सर्जन डॉ. रणजीत भोजने यांनी तातडीनं शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला.

या वैद्यकीय पथकानं केली शस्त्रक्रिया- डॉ. भोजने यांच्या नेतृत्वाखाली आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया पार पडली. भूलतज्ञ डॉ. संतोष सुरवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण प्रक्रियेचं बारकाईनं नियोजन करण्यात आलं. ऑपरेशन थिएटरमधील प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत अचूक समन्वय साधत आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. या यशस्वी मोहिमेत विद्या कदम, निलेश रावस, शहनाज पठाण, योगिता डालोरे, बाळासाहेब मोगल, गौतम मोकळ, रवी निर्मळ आणि बाळू डांगे यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता.



वैद्यकीय पथकाचं अभिनंदन- आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला. रुग्णाची प्रकृती स्थिर आणि समाधानकारक असल्याची माहिती जनरल सर्जन डॉ. रणजीत भोजने यांनी दिली. रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी साईबाबा हॉस्पिटलच्या सेवांबद्दल समाधान व्यक्त करत वैद्यकीय पथकाचं आभार मानले. या यशस्वी कामगिरीबद्दल संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, वैद्यकीय संचालक डॉ. शैलेश ओक तसेच उपवैद्यकीय संचालक डॉ. प्रीतम वडगावे यांनी वैद्यकीय पथकाचं अभिनंदन करत त्यांच्या कार्याचं कौतुक केलं.

