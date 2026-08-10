साईभक्ताच्या ई-मेलची तत्काळ दखल; ज्येष्ठ नागरिक प्रवेशद्वारावरील दर्शन रांगेची वाढवली रुंदी
शिर्डी साई संस्थानने साईभक्ताच्या ई-मेलची तत्काळ दखल घेत ज्येष्ठ नागरिक प्रवेशद्वारावरील दर्शन रांगेची रुंदी वाढवली आहे. या निर्णयामुळं ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.
Published : August 10, 2026 at 3:30 PM IST
शिर्डी : भाविकांच्या अडचणींकडं साई संस्थान दुर्लक्ष करतं, अशी टीका अनेकदा केली जाते. मात्र, एका साईभक्त महिलेनं ई-मेलद्वारे केलेल्या सूचनेची तत्काळ दखल घेत साईबाबा संस्थाननं अवघ्या काही तासांत ज्येष्ठ नागरिक प्रवेशद्वारावरील दर्शन रांगेची रुंदी वाढवली. त्यामुळं ज्येष्ठ नागरिकांसह लहान मुलांना घेऊन येणाऱ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, संस्थानच्या तत्पर आणि सकारात्मक कार्यपद्धतीचं पुन्हा एकदा दर्शन घडलं आहे.
दर्शन रांगेची रुंदी वाढवण्यासाठी केला मेल : देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीत दररोज हजारो भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतात. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग तसंच लहान मुलांसह येणाऱ्या कुटुंबांसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रवेशद्वारावरील दर्शन रांग तुलनेनं अरुंद असल्यानं भाविकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. बेंगळुरू येथील साईभक्त रंजू नायर या 8 ऑगस्ट रोजी कुटुंबासह साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत आल्या होत्या. त्यावेळी लहान मुलासह ज्येष्ठ नागरिक प्रवेशद्वारातून जात असताना दर्शन रांगेची रुंदी अत्यंत कमी असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळं ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांसह येणारे भाविक तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं त्यांनी अनुभवलं. याबाबत त्यांनी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर सूचना पाठवून ज्येष्ठ नागरिक प्रवेशद्वारावरील दर्शन रांगेची रुंदी वाढवण्याची विनंती केली.
दर्शन रांगेची रुंदी वाढवली : या ई-मेलची साई संस्थान प्रशासनानं तातडीनं दखल घेतली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि साईबाबा मंदिराचे सुरक्षा प्रमुख रोहिदास माळी यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर संबंधित विभागाला तत्काळ आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिक प्रवेशद्वारावरील दर्शन रांगेची रुंदी सुमारे दोन फूट होती. संस्थानने ती वाढवून सव्वा तीन फूट केली आहे. या बदलामुळं ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांसह येणारी कुटुंबं तसंच इतर भाविकांना आता अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि आरामदायी पद्धतीने दर्शनासाठी प्रवेश करता येणार आहे.
साई संस्थानचे मानले आभार : यासंदर्भात साई संस्थानने साईभक्त रंजू नायर यांना ई-मेलद्वारे उत्तर देत त्यांच्या सूचनेची तातडीने दखल घेतल्याची माहिती दिली. तसंच मंदिर सुरक्षा प्रमुख रोहिदास माळी यांनी त्यांच्याशी थेट संपर्क साधून करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती दिली. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रंजू नायर म्हणाल्या, “आमच्या एका साध्या ई-मेलची इतक्या तत्परतेने दखल घेऊन प्रत्यक्ष बदल करून दाखवल्याबद्दल आम्ही साई संस्थानचे मनापासून आभारी आहोत. भाविकांच्या सूचनांना दिलेलं हे महत्त्व संस्थानच्या संवेदनशील आणि कार्यक्षम प्रशासनाची साक्ष देणारं आहे.”
सूचनेला दिला तत्काळ प्रतिसाद : साईबाबा मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी संस्थानने स्वतंत्र प्रवेशद्वाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. साईबाबांच्या आरतीच्यावेळी काही काळ हे प्रवेशद्वार बंद ठेवलं जातं. त्यामुळं त्या कालावधीत ज्येष्ठ नागरिकांना थांबावं लागतं. ही बाब लक्षात घेऊन प्रवेशद्वारासमोर ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्थाही साईबाबा संस्थानच्या वतीनं करण्यात आली आहे.
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