उन्हाच्या झळांपासून भाविकांना दिलासा; शिर्डीत साईबाबा संस्थानकडून 'गारेगार' व्यवस्था
साईदर्शनाच्या ओढीने शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांना उन्हाच्या झळांपासून दूर ठेवण्यासाठी शिर्डीच्या साईबाबा संस्थाननं शक्कल लढवली आहे. भाविकांसाठी संस्थानच्या वतीने मंडप आणि कार्पेटची सोय करण्यात आली आहे.
Published : March 16, 2026 at 3:50 PM IST
शिर्डी : यंदा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच उन्हाचे चटके बसायला लागले आहेत. तापमानात दिवसेंदिवस वाढ होत असून उन्हाचा कडाका त्रासदायक ठरू लागला आहे. मात्र साईबाबांच्या शिर्डीत सर्वत्र 'गारेगार' वातावरण अनुभवायला मिळत आहे. यंदाच्या तीव्र उन्हाळ्याचा विचार करून साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साईबाबा मंदिरासह संपूर्ण परिसरात भाविकांसाठी विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना उन्हापासून मोठा दिलासा मिळत आहे.
उन्हाचा कडाका अधिक : श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डीच्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून दररोज हजारो साईभक्त शिर्डीत दाखल होत असतात. श्रीरामनवमी उत्सवही जवळ येऊन ठेपल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत दाखल होणार आहेत. त्यात यंदा उन्हाचा कडाका अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असल्यानं साईबाबा संस्थानने भाविकांच्या सोयीसाठी आणि उन्हापासून संरक्षण मिळावे या उद्देशाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या असल्याची माहिती साईबाबा संस्थान उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी दिली.
गार गार पाण्याची व्यवस्था : साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना मंदिर परिसरात सावली मिळावी यासाठी मोठ्या प्रमाणात मंडप उभारण्यात आले आहेत. साई दर्शन घेऊन भाविक मंदिर परिसरात आल्यानंतर उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून मंडपांद्वारे संपूर्ण परिसराला सावलीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच उन्हामुळं गरम होणाऱ्या फरशीवर चालताना भाविकांच्या पायाला चटके बसू नयेत म्हणून फरशीवर कार्पेट अंथरण्यात आलं आहे. त्यामुळं लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच इतर भाविकांना मोठा दिलासा मिळत आहे. याशिवाय मंदिर परिसरात ठिकठिकाणी पिण्याच्या गार गार पाण्याची व्यवस्था साईबाबा संस्थानच्या वतीनं करण्यात आली आहे.
रांगेच्या ठिकाणी कार्पेट : यंदाच्या उन्हाळ्याच्या झळा लक्षात घेता साईबाबा मंदिराच्या बाहेरील भागातही मंडप उभारण्यात आलं आहे. तसेच मंदिर परिसरातील विविध मार्गांवर आणि रांगेच्या ठिकाणी कार्पेट टाकण्यात आलं आहे. याशिवाय काही वर्षांपूर्वी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं उभारण्यात आलेली वातानुकूलित दर्शन रांग भाविकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. साईबाबा समाधी मंदिरातही वातानुकूलित व्यवस्था करण्यात आली असल्यामुळं भक्तांना साईबाबांचे दर्शन अधिक सुखकर आणि आरामदायी होत आहे. संस्थानच्या या विविध उपाययोजनांमुळे उन्हाळ्याच्या तीव्र झळांमध्येही शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांना थंडा थंडा कुलकुल वातावरणाचा अनुभव मिळत आहे.
