साई संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांना एका दिवसाचे प्रशिक्षण पुरेसे नाही; सातत्यपूर्ण ओरिएंटेशन प्रोग्रामची गरज - संजय काळे
शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एका दिवसाऐवजी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण आणि ओरिएंटेशन कार्यक्रम राबवावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केली.
Published : August 15, 2026 at 5:28 PM IST
शिर्डी : साईबाबा संस्थाननं नुकतेच आपल्या सुमारे 6 हजार 300 कर्मचाऱ्यांसाठी एका दिवसाचं प्रशिक्षण आयोजित केलं होतं. संस्थानकडून या उपक्रमाचा मोठा उदो-उदो केला जात असला, तरी केवळ एका दिवसाच्या प्रशिक्षणामुळं कर्मचाऱ्यांमध्ये अपेक्षित सुधारणा होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी मांडली आहे. साईबाबा संस्थाननं कर्मचाऱ्यांना साईबाबांचे विचार, शिस्त तसेच भक्तांशी सौजन्यानं वागण्याचे धडे देण्यासाठी सतत चालू राहणारे ओरिएंटेशन कार्यक्रम राबवावेत, अशी मागणी संजय काळे यांनी केलीय.
कर्मचाऱ्याची वागणूक, शिस्त महत्त्वाची : काळे यांनी सांगितलं की, "2015 आणि 2020 पासून ते या संदर्भात साईबाबा संस्थानशी वारंवार पत्रव्यवहार करत आहेत. शिर्डी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तीर्थक्षेत्र असून, देशभरातून तसेच जगभरातून विविध भाषिक आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भाविक येथे मोठ्या संख्येनं येतात. त्यामुळं अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वागणूक, शिस्त आणि साईबाबांच्या विचारांची माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते."
वैचारिक वर्तणूकविषयक प्रबोधन होणं आवश्यक : साई संस्थानचे कर्मचारी आणि सुरक्षारक्षक भक्तांशी हुसकावून किंवा उर्मटपणे वागत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असल्याचं सांगून काळे म्हणाले की, "अनेक कर्मचाऱ्यांना साईबाबांचे विचार, त्यांनी केलेले कार्य तसेच साईचरित्राची मूलभूत माहितीही नसते. भक्तांनी एखादी माहिती किंवा प्रश्न विचारल्यास त्यांना योग्य आणि समर्पक उत्तर देता आलं पाहिजे. यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वैचारिक तसेच वर्तणूकविषयक प्रबोधन होणं आवश्यक आहे."
मोठ्या कंपन्यांच्या धर्तीवर ‘राउंड द क्लॉक’ प्रशिक्षण : बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीत आणि कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ठराविक अंतरानं नियोजित प्रशिक्षण आणि ओरिएंटेशन कोर्स घेतले जातात. साईबाबा संस्थानकडं साई कॉम्प्लेक्समध्ये 400 स्क्वेअर फीटचे ऑडिओटोरियम उपलब्ध आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक संकुलामध्येही अत्याधुनिक सभागृह आहे. या उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा वापर करून एका स्वतंत्र विभागामार्फत 'राउंड द क्लॉक' म्हणजेच निरंतर प्रशिक्षण वर्ग चालवले पाहिजेत.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सखोल प्रशिक्षण : साईबाबा संस्थानमधील 6300 कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी किंवा एका दिवसात प्रशिक्षण देऊन कोणताही बदल घडणार नाही. त्याऐवजी 100-100 कर्मचाऱ्यांच्या 7-7 दिवसांच्या निरंतर तुकड्या करून हे प्रशिक्षण चालवलं पाहिजे. यामुळं भक्तांच्या सेवेवर किंवा संस्थानच्या रोजच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम न होता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सखोल प्रशिक्षण मिळेल. साई संस्थान प्रशासनानं आपल्या 2015 आणि 2020 च्या पत्रांची गंभीर दखल घेऊन केवळ औपचारिकतेसाठी कार्यक्रम न घेता कर्मचाऱ्यांमध्ये साईबाबांची शिकवण आणि शिस्त रुजवण्यासाठी हे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कायमस्वरूपी सुरू करावेत अशी आग्रही मागणी संजय काळे यांनी केली.
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