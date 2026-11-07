साईचरणी 1 किलो 13 ग्रॅम वजनाच्या नक्षीकाम केलेल्या चांदीच्या पादुका अर्पण!
लखनऊ येथील निस्सीम साईभक्त किशन लाल गुप्ता यांनी धनत्रयोदशीच्या पवित्र मुहूर्तावर साईबाबांच्या चरणी तब्बल 1 किलो 13 ग्रॅम वजनाच्या आकर्षक चांदीच्या पादुका भक्तिभावाने अर्पण केल्या.
Published : November 7, 2026 at 10:34 AM IST
शिर्डी - जगभरातून लाखो साईभक्त दररोज श्रद्धेने शिर्डीच्या साई दरबारात हजेरी लावत असतात. साईबाबांवरील अढळ श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी प्रत्येक भक्ताची भक्ती करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. कोणी तन मन आणि धनाने सेवा करतो. तर कोणी आपल्या श्रद्धेनुसार विविध स्वरूपातील मौल्यवान वस्तू साईचरणी अर्पण करतो. असाच भक्ती आणि श्रद्धेचा अनोखा संगम धनत्रयोदशीच्या शुभमुहूर्तावर शिर्डीत पाहायला मिळाला.
उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील निस्सीम साईभक्त किशन लाल गुप्ता यांनी धनत्रयोदशीच्या पवित्र मुहूर्तावर साईबाबांच्या चरणी तब्बल 1 किलो 13 ग्रॅम वजनाच्या आकर्षक चांदीच्या पादुका भक्तिभावाने अर्पण केल्या. या पादुकांवर अत्यंत बारीक आणि सुबक नक्षीकाम करण्यात आले असून त्यांचे सौंदर्य लक्षवेधी आहे. धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोने-चांदी खरेदी करण्याची परंपरा आहे. मात्र या शुभदिनी लखनऊ येथील साईभक्ताने आपली अढळ श्रद्धा व्यक्त करत मौल्यवान चांदीच्या पादुका साईचरणी अर्पण करून अनोख्या पद्धतीने भक्तिभाव जपला.
दरम्यान, दीपावली हा प्रकाश आनंद आणि मांगल्याचा उत्सव देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना शिर्डीतील साईबाबांच्या समाधी मंदिर परिसरही आकर्षक सजावटीने उजळून निघाला आहे. दीपावलीनिमित्त साईबाबा संस्थानच्या वतीने मंदिर परिसरात आकर्षक सजावट करण्यात आली असून 300 हून अधिक आकाशकंदील आणि विद्युत रोषणाईने संपूर्ण परिसर प्रकाशमय झाला आहे.
यंदाच्या दीपावली सजावटीमध्ये साईबाबा मंदिराच्या प्रवेशद्वार क्रमांक 3 आणि 4 समोरील बांबूच्या कामट्यांपासून तयार करण्यात आलेले सुमारे पाच फूट लांबीचे आकर्षक आकाशकंदील विशेष लक्ष वेधून घेत आहेत. पारंपरिक कलाकुसर आणि आधुनिक विद्युत रोषणाई यांचा सुंदर मिलाफ या सजावटीत पाहायला मिळत आहे. साईबाबा समाधी मंदिराच्या कळसासह संपूर्ण मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. याशिवाय साईबाबांचे गुरूस्थान, नदीदीप, दत्त मंदिर, महादेव मंदिर, शनिदेव मंदिर आणि द्वारकामाई मंदिरही विद्युत रोषणाईने उजळून निघाले आहे.
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