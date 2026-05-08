आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शिर्डी साई संस्थानचा 'आधार'; विद्यार्थ्यांना देणार मोफत शिक्षण, निवास आणि भोजन
साईबाबा संस्थानने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
Published : May 8, 2026 at 9:21 AM IST
शिर्डी - साईबाबा संस्थानने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण थांबण्याची वेळ येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी संस्थानने विशेष शैक्षणिक योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे.
विद्यार्थ्यांची स्वप्नं होणार पूर्ण - राज्यातील अनेक शेतकरी कुटुंब सततच्या आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा दर यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. अशा घटनांनंतर संबंधित कुटुंबांवर आर्थिक आणि मानसिक संकट कोसळते. विशेषतः मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा मोठा परिणाम होत असून, अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते.
अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत - ही परिस्थिती लक्षात घेऊन साई संस्थानने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत दहावीच्या परीक्षेत 80 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलात अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक सुविधा नव्हे तर राहण्याची आणि भोजनाची व्यवस्थाही मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे ही योजना त्यांच्या दृष्टीने मोठा दिलासा ठरणार आहे.
स्पर्धा परीक्षांची फी भरणार - यासोबतच विद्यार्थ्यांना भविष्यातील स्पर्धात्मक शिक्षणासाठी सक्षम करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या जेईई, सीईटी आणि नीट यांसारख्या परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी लागणारी फी देखील संस्थानमार्फत भरली जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असली तरी गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.
दुर्बल घटकांसाठी निर्णय आशादायी - या उपक्रमामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. साई संस्थानच्या या सामाजिक उपक्रमाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत असून, समाजातील दुर्बल घटकांसाठी हा निर्णय आशादायी मानला जात आहे.
