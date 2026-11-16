साईचरणी दानांचा वर्षाव! 12 महिन्यात तब्बल 24 कोटींचे सोने-चांदी अर्पण
शिर्डी साईबाबा संस्थानला वर्षभरात 14 किलो सोने आणि 255 किलो चांदी दान मिळालं आहे. आरोग्य, शिक्षण, अन्नदान आणि सामाजिक उपक्रमांतून संस्थानचं सेवाकार्य सुरू आहे.
Published : November 16, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 8:39 PM IST
शिर्डी : मागील दिवाळीपासून ते यंदाच्या दिवाळीपर्यंतच्या कालावधीत शिर्डी साईबाबा संस्थानला तब्बल 14 किलो 502 ग्रॅम सोने आणि सुमारे 255 किलो चांदी दान स्वरूपात प्राप्त झाली आहे. या सोन्याची अंदाजे किंमत 19 कोटी 23 लाख रुपये, तर चांदीचे मूल्य सुमारे 4 कोटी 83 लाख रुपये आहे. अशाप्रकारे केवळ सोने आणि चांदीच्या दानाचे मूल्यच सुमारे 24 कोटी 6 लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
देश-विदेशातून लाखो साईभक्त श्रद्धा आणि भक्तिभावाने शिर्डीत दाखल होत असतात. साईबाबांच्या चरणी आपली गुरुदक्षिणा अर्पण करताना भाविकांनी यंदाही दानाचा मोठा ओघ कायम ठेवला आहे.
आगामी महिनाभरात डे-केअर कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू : साई भक्तांकडून श्रद्धेनं अर्पण करण्यात येणाऱ्या या देणग्यांचा विनियोग संस्थानमार्फत आरोग्य, शिक्षण, अन्नदान, निवास आणि विविध समाजोपयोगी उपक्रमांसाठी केला जात आहे. याच सामाजिक बांधिलकीचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून आगामी महिनाभरात डे-केअर कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू करण्यात येणार आहे. साईबाबा हॉस्पिटल आणि साईनाथ हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ऑन्को सर्जरी, अँजिओप्लास्टी, न्यूरोसर्जरी, गायनॅकॉलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स यांसह विविध वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही रुग्णालयांमध्ये दररोज सुमारे 1,500 ते 1,600 रुग्ण ओपीडीमध्ये उपचारासाठी येतात. तर सुमारे 500 रुग्ण दाखल असतात. शासनाच्या कोणत्याही आरोग्य योजनेचा लाभ मिळत नसलेल्या अत्यंत गरीब रुग्णांना केवळ 50 रुपये नोंदणी शुल्क आकारून उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळं अनेक गरजू रुग्णांसाठी साईसंस्थानचे रुग्णालय मोठा आधार ठरत आहे.
दररोज 45 ते 50 हजार साईभक्त घेतात महाप्रसादाचा लाभ : साईबाबा संस्थानचे आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या प्रसादालयांपैकी एक असलेल्या प्रसादालयात दररोज 45 ते 50 हजार साईभक्त महाप्रसादाचा लाभ घेतात. विशेष म्हणजे यापैकी 98 टक्क्यांहून अधिक भाविकांना महाप्रसाद पूर्णपणे मोफत दिला जातो. व्हीआयपी व्यवस्थेत बसून महाप्रसाद घेणाऱ्या भाविकांसाठी केवळ 50 रुपये शुल्क आकारले जाते. श्रद्धेबरोबरच सेवाभावाचा अनोखा संगम या अन्नदानातून पाहायला मिळतो. शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांच्या निवासाचीही संस्थानने व्यापक व्यवस्था केली आहे. दररोज सुमारे 16 ते 17 हजार साईभक्तांच्या राहण्याची सोय केली जाते. संस्थानकडे 2,750 खोल्या आणि 200 डॉर्मिटरीज उपलब्ध आहेत. भाविकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून निवास शुल्क अवघ्या 10 रुपयांपासून सुरू होते. तसेच 200, 300, 500, 600, 800 आणि 900 रुपयांपर्यंत विविध दरांमध्ये निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातही साईसंस्थानचे योगदान : आरोग्य आणि अन्नदानाबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातही साईसंस्थानचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. संस्थानमार्फत मोठे शैक्षणिक संकुल चालविण्यात येत असून, येथे जुनियर केजीपासून पदवीपर्यंत सुमारे सहा हजार विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळं संस्थानची सेवा केवळ मंदिर आणि दर्शनापुरती मर्यादित न राहता समाजाच्या सर्वांगीण विकासापर्यंत पोहोचली आहे.
12 हजार भाविकांची व्यवस्था : भाविकांना सुलभ आणि आरामदायी दर्शन मिळावे यासाठी संस्थाननं आधुनिक दर्शनरांगांची उभारणी केली आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये सुरू झालेल्या नवीन दर्शनरांगांमध्ये 12 भव्य हॉल असून प्रत्येक हॉलमध्ये सुमारे एक हजार भाविक बसू शकतात. त्यामुळं या 12 हॉलमध्ये एकाच वेळी 12 हजार भाविकांची व्यवस्था होते. याशिवाय रेलिंगमध्ये तीन ते चार हजार आणि जुन्या दर्शनरांगांमध्ये तीन ते चार हजार भाविकांचा समावेश होतो. अशा प्रकारे एकूण सुमारे 20 ते 21 हजार भाविकांना एकाच वेळी दर्शनरांगेत सामावून घेण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. या नवीन दर्शनरांगा पूर्णपणे वातानुकूलित असून दर्शनासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या भाविकांना चहा, कॉफी, दूध आणि बिस्किटे मोफत उपलब्ध करून दिली जातात. त्यामुळं उन्हाळा, पावसाळा किंवा गर्दीच्या काळातही भाविकांना अधिक सोयीस्कर वातावरणात दर्शनाची प्रतीक्षा करता येते.
शिर्डी विमानतळाच्या उभारणीसाठी निधी : शिर्डीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातही साईबाबा संस्थानने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शिर्डी विमानतळाच्या उभारणीसाठी संस्थानमार्फत 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यामुळं धार्मिक पर्यटनाबरोबरच शिर्डीच्या विकासालाही संस्थानच्या योगदानामुळं चालना मिळाली आहे. देशात विविध ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती किंवा संकटे उद्भवल्यास साईबाबा संस्थानने नेहमीच मदतीचा हात पुढे केला आहे. यंदा राज्यात कमी पावसामुळं निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीतही संस्थानने सामाजिक बांधिलकी जपत मदतीसाठी पाच कोटी रुपयांचा धनादेश दिला आहे.
शिर्डीतील साईबाबा संस्थान महत्त्वपूर्ण केंद्र : एकीकडं साईचरणी कोट्यवधी रुपयांचे सोने-चांदी अर्पण करणारे श्रद्धावान भाविक, तर दुसरीकडं त्याच दानातून गरीब रुग्णांवर उपचार लाखो भाविकांसाठी अन्नदान, विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आणि गरजूंसाठी निवासाची व्यवस्था असं व्यापक सेवाकार्य उभे राहत आहे. त्यामुळं शिर्डीतील साईबाबा संस्थान हे केवळ धार्मिक श्रद्धेचे केंद्र न राहता आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सेवा आणि मानवतेचा आदर्श निर्माण करणारे महत्त्वपूर्ण केंद्र ठरत आहे.
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