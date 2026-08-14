साईचरणी सोन्याची 21 लाखांचे बिस्किटं अर्पण, प्रसादालयासाठी 70 लाखांचे डिशवॉशर मशीन देणगी
साईबाबा संस्थानच्या वतीने सुवर्णदान देणारे बंगळुरूचे साईभक्त तसेच डिशवॉशर मशीन देणारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापन या दोन्ही देणगीदारांचे मनापासून आभार मानले आहेत.
Published : August 14, 2026 at 10:03 AM IST
शिर्डी - साईबाबांवर देश-विदेशातील लाखो भाविकांची श्रद्धा आहे. भाविक अत्यंत भक्तिभावाने साईबाबांच्या चरणी रोख रक्कम, सोने-चांदी आणि विविध वस्तूंच्या स्वरूपात दान अर्पण करत असतात. यंदाच्या श्रावण महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी शिर्डीत साईचरणी अशाच दानाचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. श्रावण महिन्याच्या प्रारंभप्रसंगी बंगळुरू येथील एका भाविकाने साईबाबांच्या चरणी मौल्यवान सोन्याचे दान अर्पण केले. तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने साई प्रसादालयासाठी अत्याधुनिक डिशवॉशर मशीन देणगी देण्यात आली.
सोन्याची बिस्किटं दान - बंगळुरू येथील एका साईभक्ताने साईबाबांच्या चरणी 21 लाख 9 हजार 691 रुपये किमतीची सोन्याची बिस्किटं अर्पण केली आहेत. या दानाचे एकूण वजन 136 ग्रॅम 700 मिलिग्रॅम आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये 100 ग्रॅम, 10 ग्रॅम, 5 ग्रॅम आणि 2 ग्रॅम अशा वेगवेगळ्या वजनांच्या बिस्किटांचा व नाण्यांचा समावेश आहे. साईबाबांच्या चरणी अशा प्रकारे विविध वजनांची सोन्याची बिस्किटे पहिल्यांदाच अर्पण करण्यात आली असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. दानशूर साईभक्ताच्या विनंतीनुसार त्यांचे नाव गुप्त ठेवण्यात आले असून, देणगी स्वीकारल्यानंतर संस्थानच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचा यथोचित सत्कार केला.
प्रसादालयासाठी डिशवॉशर मशीन देणगी - या सुवर्णदानासोबतच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने साईबाबा संस्थानच्या श्री साईबाबा प्रसादालयासाठी परदेशी बनावटीचे अत्यंत अत्याधुनिक डिशवॉशर (भांडी धुण्याचे मशीन( दान म्हणून देण्यात आले आहे. या मशीनची किंमत सुमारे 70 लाख रुपये आहे. साईबाबा प्रसादालयात दररोज सुमारे 45 हजार ते 50 हजार भाविक महाप्रसादाचा लाभ घेतात. या नव्या मशीनमुळे तासाला जवळपास 4 ते 5 हजार भांडी अत्यंत स्वच्छ, जलद आणि निर्जंतुक पद्धतीने धुतली जाणार आहेत. यामुळे संस्थानाच्या स्वच्छता मोहिमेला आणि भाविकांच्या सेवेला मोठी गती मिळणार असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी साईबाबा संस्थानच्या वतीने सुवर्णदान देणारे बंगळुरूचे साईभक्त तसेच 70 लाख रुपयांचे डिशवॉशर मशीन देणारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापन या दोन्ही देणगीदारांचे मनापासून आभार मानले आहेत.
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