सुट्ट्यांसह साईदर्शनाकरिता गाठला दिवाळीचा 'मुहूर्त'; दहा दिवसात सहा लाख भाविकांनी घेतलं दर्शन

दिवाळीला आलेल्या सलग सुट्ट्या आणि सणाचा मुहूर्त गाठून लाखो भाविकांनी दहा दिवसांमध्ये शिर्डीतील साईमंदिरात दर्शन घेतले. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

साईमंदिरात भाविकांची झालेली गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 3:04 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
शिर्डी (अहिल्यानगर)- दिवाळीच्या दहा दिवसांच्या सुट्ट्या आणि त्याला जोडून आलेल्या शनिवार-रविवारच्या मुहूर्तावर शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. या कालावधीत तब्बल सहा ते सात लाख भाविकांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.



दरवर्षी दिवाळीत शिर्डीत साईभक्तांची दर्शनासाठी गर्दी होते. यंदाही हेच चित्र दिसून आलं आहे. 18 ऑक्टोबरपासून लागलेल्या सुट्ट्यामुळे भाविकांनी साईबाबांच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली. 18 ते 27 ऑक्टोबर या दहा दिवसांच्या कालावधीत देश-विदेशातील तब्बल सहा ते सात लाख भाविकांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आहे. शिर्डीत आलेल्या भाविकांसाठी साईबाबा संस्थानकडून दर्शन व्यवस्था, भक्त निवासात राहण्याची सुविधा, श्री साईबाबा प्रसादालयातील भोजन व्यवस्था तसेच इतर सर्व सुखसोयींची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली होती.

दिवाळीदरम्यान साईमंदिरात भाविकांची प्रचंड गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)

शिस्तबद्ध व्यवस्थेमुळे भाविकांना अत्यंत सुलभ दर्शन- यंदाच्या दिवाळीत भाविकांची विक्रमी गर्दी झाली असली तरी नव्यानं उभारलेल्या दर्शन रांगेच्या शिस्तबद्ध व्यवस्थेमुळे भाविकांना अत्यंत सुलभ दर्शन मिळत आहे. विशेष म्हणजे, प्रचंड गर्दी असूनही अल्पावधीत साईबाबांचे दर्शन होत असल्यानं भाविकांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद स्पष्ट दिसत आहे. गेल्या दहा दिवसांत दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद आणि पुणे येथून मोठ्या प्रमाणात भाविक दर्शनासाठी शिर्डीत दाखल झाले.

साईमंदिरात भाविकांची झालेली गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)

पोलीस यंत्रणा सुरक्षेसाठी सतर्क- शिर्डी विमानतळावरही प्रवाशांच्या गर्दीचा उच्चांक नोंदवण्यात आला आहे. देशातील विविध शहरांतून येणारी सर्व आठ येणारी आणि आठ जाणारी विमाने पूर्ण क्षमतेनं भरली होती. दिल्लीहून येणाऱ्या विमानांच्या दोन अतिरिक्त फेऱ्याही वाढवण्यात आल्या आहेत. या भाविकांच्या गर्दीमुळे टॅक्सी आणि ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांची चांदी झाली आहे. साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयात दररोज 70 ते 80 हजार भाविक भोजनाचा लाभ घेत आहेत. गर्दीतही संस्थान प्रशासनानं भोजनाची सुयोग्य व्यवस्था ठेवली आहे. मंदिर परिसर, प्रमुख रस्ते, रेल्वे, बस स्थानक आणि विमानतळावर पोलीस यंत्रणा सुरक्षेसाठी सतर्क आहेत.

भाविकांना बसण्याकरिता केलेली व्यवस्था (Source- ETV Bharat Reporter)

देणगीचा अधिकृत आकडा लवकरच होणार जाहीर- शिर्डीतील हे दिवाळी पर्व श्रद्धा-सबुरी आणि आनंदाचा अनोखा संगम ठरलं आहे. भाविकांनी साईबाबांना उदंड दानही दिलं आहे. या देणगीची मोजणी साईबाबा संस्थानकडून करण्यात येणार आहे. लवकरच भाविकांनी साईचरणी अर्पण केलेल्या देणगीचा अधिकृत आकडा जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.


