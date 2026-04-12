साईबाबा प्रसादलयातील सोलर किचन प्रकल्पासाठी एसबीआयकडून 95 लाखांची देणगी
स्टेट बँकेनं शिर्डी साईबाबा संस्थानला 95 लाखांची देणगी दिली. ही देणगी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं चालवण्यात येणाऱ्या प्रसादलायातील सोलर किचन प्रकल्पासाठी देण्यात आली.
Published : April 12, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : April 12, 2026 at 9:02 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - भारतीय स्टेट बँकेनं शिर्डी साईबाबा संस्थानला सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून तब्बल 95 लाख 96 हजार 270 रुपयांची देणगी दिली. या देणगीचा धनादेश बँकेचे चेअरमन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी यांच्या हस्ते साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
भारतीय स्टेट बँकेचे चेअरमन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी यांनी शनिवारी सहपत्नीक शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी यांचा साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी शाल साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला आहे.
यापूर्वीही एसबीआयकडून देणगी- भारतीय स्टेट बँकेकडून यापूर्वीही साईबाबा संस्थानला विविध प्रकारची मदत करण्यात आली आहे. यापूर्वी संस्थानच्या कामकाजात सुलभता यावी यासाठी कॅश काउंटिंग मशीन देण्यात आलं होतं. तसेच श्री साईबाबा हॉस्पिटलसाठी अत्यावश्यक असलेले व्हेंटिलेटर देणगी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. त्यामुळे रुग्णांच्या उपचारांना मोठी मदत झाली आहे. याशिवाय अवघ्या 12 दिवसांपूर्वी साईबाबा हॉस्पिटलला ब्रेथ वॉशर मशीनही देणगी म्हणून देण्यात आलं आहे.
95 लाख 96 हजार 270 रुपयांची देणगी- शनिवारी पुन्हा भारतीय स्टेट बँकेच्या वतीने शिर्डी साईबाबा संस्थानला सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून तब्बल 95 लाख 96 हजार 270 रुपयांची देणगी देण्यात आली आहे. ही देणगी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं चालवण्यात येणाऱ्या श्री साईबाबा प्रसादलायातील सोलर किचन प्रकल्पासाठी देण्यात आली असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.
संस्थानच्या उपक्रमांना चालना- भारतीय स्टेट बँकेच्या या सातत्यपूर्ण सहकार्यामुळे शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विविध सेवा उपक्रमांना चालना मिळत आहे. भविष्यातही अशा सहकार्याची अपेक्षा साईबाबा संस्थानच्या वतीनं व्यक्त करण्यात आली आहे. यावेळी महाराष्ट्र मंडळाचे मुख्य महाप्रबंधक नंद किशोर सिंग, महाप्रबंधक अनिरुद्ध चौधरी तसेच शिर्डी क्षेत्राचे सहाय्यक महाप्रबंधक संजीव कुमार यादव तसेच अमित मेटकर उपस्थित होते.
इराण-इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याचा तुटवडा निर्माण झाला असताना शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात उभारलेली सोलर कुकींग सिस्टीम अत्यंत उपयुक्त ठरल्याचं दिसून आलं आहे. या प्रणालीद्वारे दररोज हजारो भाविकांसाठी सौर ऊर्जेवर अन्न शिजवलं जात असल्यानं संस्थानचे कोट्यवधी रुपयांच्या इंधनाची बचत होत आहे. अशातच एसबीआयकडून देणगी मिळाल्यानं साई प्रसादालयातील सौर प्रकल्पाच्या विस्ताराला अधिक चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा-