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दुबईतील साईभक्त परिवाराकडून शिर्डी साईबाबांना सुवर्ण राम अक्षरांची देणगी; द्वारकामाईत पूर्ण झाले 'ॐ साई राम'

साईभक्त परिवारानं शिर्डी साईमंदिरात सुवर्ण राम अक्षरांची देणगी दिली आहे. त्यामुळे द्वारकामाईमध्ये आता ॐ साई राम हे पवित्र नाम पूर्णत्वास आलं आहे.

Shirdi Sai temple news
सुवर्णदान करणारे भाविक, इन्सॅटमध्ये सुवर्ण अक्षरे (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 4, 2026 at 1:37 PM IST

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शिर्डी (अहिल्यानगर) - श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांवर देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांची अढळ श्रद्धा आहे. साईभक्त आपल्या श्रद्धेपोटी विविध प्रकारच्या देणग्या साईचरणी अर्पण करत असतात. अशातच दुबई येथील एका साईभक्त परिवारानं पुन्हा एकदा साईबाबांच्या चरणी अनोख्या पद्धतीनं सुवर्णदान करून साईभक्तांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. दुबईतील परिवारानं यापूर्वी अर्पण केलेल्या ॐ साई या सुवर्ण अक्षरांनंतर आता राम नावाची दोन सुवर्ण अक्षरे साईबाबा संस्थानला देणगी स्वरूपात अर्पण केली आहेत.


ॐ साई या सुवर्ण अक्षरांपुढे राम- दुबई येथील साईभक्त पवन आणि श्वेता कचरू तसेच प्रतीक व तमन्ना कचरू या परिवारानं काही महिन्यांपूर्वी सुमारे 270 ग्रॅम वजनाची आणि सुमारे 24 लाख रुपये किमतीची ॐ साई अशी दोन आकर्षक सुवर्ण अक्षरे साईबाबा संस्थानला अर्पण केली होती. ही सुवर्ण अक्षरे द्वारकामाईमध्ये साईबाबा ज्या पवित्र भिंतीला टेकून उभे राहत असत, त्या ऐतिहासिक स्थळी संस्थानच्या वतीने प्रतिष्ठापित करण्यात आली होती. या सुवर्ण अक्षरांमुळे द्वारकामाईचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक सौंदर्य अधिक खुलून आलं होतं. दररोज देश-विदेशातून लाखो साईभक्त शिर्डीत दर्शनासाठी येतात. दर्शनादरम्यान प्रत्येकाच्या मुखातून सहजपणे ॐ साई राम हा जयघोष उच्चारला जातो. हीच भावना मनात ठेवून कचरू परिवारानं ॐ साई या सुवर्ण अक्षरांपुढे राम ही सुवर्ण अक्षरेही असावीत, अशी इच्छा व्यक्त केली.

Shirdi Gold Donation
सुवर्ण अक्षरे (Source-ETV Bharat Reporter)


76.350 ग्रॅम वजनाची सुवर्ण अक्षरे- याच संकल्पनेतून दुबई येथील कचरू साईभक्त परिवारानं पुन्हा एकदा साईचरणी 76.350 ग्रॅम वजनाची, आकर्षक कलात्मक नक्षीकाम केलेली राम नावाची दोन सुवर्ण अक्षरे अर्पण केली आहेत. या सुवर्ण अक्षरांची किंमत 10 लाख 3 हजार 697 रुपये इतकी असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. ही सुवर्ण अक्षरे द्वारकामाईमध्ये यापूर्वी प्रतिष्ठापित करण्यात आलेल्या ॐ साई सुवर्ण अक्षरांसमोर बसविण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता द्वारकामाईमध्ये ॐ साई राम हे संपूर्ण पवित्र नाम सुवर्ण अक्षरांत साकार झालं आहे.

Shirdi Gold Donation
सुवर्ण अक्षरे (Source-ETV Bharat Reporter)

विदेशात वास्तव्यास असूनही जपली श्रद्धा- दुबईतील साईभक्त परिवारानं ही सुवर्ण अक्षरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते संस्थानकडे सुपूर्त केली. त्यानंतर संस्थानच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ती द्वारकामाईमध्ये प्रतिष्ठापित करण्यात आली. विदेशात वास्तव्यास असूनही शिर्डीच्या साईबाबांप्रती असलेली निस्सीम श्रद्धा जपत या परिवारानं केलेल्या या अनोख्या सुवर्णदानाचे साईभक्तांकडून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे. श्रद्धा भक्ती आणि साईनामावरील अतूट विश्वासाचं हे उदाहरण मानलं जात आहे. ॐ साई राम हे पवित्र नाम आता द्वारकामाईत सुवर्ण अक्षरामध्ये झळकत आहे.

Shirdi Gold Donation
सुवर्ण अक्षरे दान करताना भाविक (Source-ETV Bharat Reporter)

तीन दिवसांमध्ये 1 कोटी 70 लाख रुपयांचे दान- साईबाबांच्या शिर्डीत तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या (Guru Purnima 2026) मुख्य दिवशी साईबाबांच्या चरणी भक्तांकडून दानाची मोठी उधळण झाली होती. उत्सवाच्या पहिल्या दोन दिवसांतच देशभरातील भाविकांनी साईबाबांच्या चरणी तब्बल 1 कोटी 70 लाख रुपयांचे सोन्याचे दान अर्पण करण्यात आले. यामध्ये आकर्षक सोन्याचा हार, दोन सुवर्ण मुकुट आणि सुवर्ण 'ॐ' चिन्हांचा समावेश आहे, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

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TAGGED:

SHIRDI GOLD DONATION
शिर्डी साईमंदिर दान
GOLDEN WORDS DONATION TO SAI TEMPLE
सुवर्ण राम अक्षरांची देणगी
SHIRDI SAIBABA

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