बीपीसीएलकडून सौर प्रकल्पांसाठी 4.45 कोटींचा सीएसआर निधी; साईसंस्थान ऊर्जेच्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेनं!
साईसंस्थानमधील सौर प्रकल्पांसाठी 4 कोटी 45 कोटींचा सीएसआर निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे साई संस्थान ऊर्जेच्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे.
Published : April 14, 2026 at 1:26 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- साई प्रसादालयात अन्न तयार करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्याबरोबरच वीजनिर्मितीसाठी साई संस्थानकडून सौर ऊर्जेचा भर देण्यात येणार आहे. शिर्डी साईसंस्थानतर्फे पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा वापर वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं आहे. संस्थानच्या विविध इमारतींच्या छतांवर 1709.92 KWP क्षमतेचा ग्रीड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीव्ही प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामुळे वीज बचतीसह ऊर्जा स्वयंपूर्णतेकडे मोठी झेप घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून (BPCL) सीएसआर (CSR) निधीतून सुमारे 4 कोटी 45 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. तर उर्वरित खर्च साईसंस्थान उचलणार आहे.
दररोज देश-विदेशातून हजारो भाविक शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे मंदिर परिसर, भक्त निवास , रुग्णालये, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि इतर सुविधा सुरळीत चालवण्यासाठी अखंड वीजपुरवठा अत्यावश्यक ठरतो. वाढत्या वीज गरजांच्या पार्श्वभूमीवर साई संस्थाननं ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचा मार्ग स्वीकारत हरित ऊर्जेवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जानेवारी 2024 मध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुपा येथील पवनचक्की प्रकल्पातून निर्मित वीज कॅप्टिव्ह ओपन ऍक्सेसद्वारे संस्थानच्या वापरात आणण्यात आली होती. या उपक्रमामुळे जानेवारी 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत सुमारे 5 कोटी 64 लाख रुपयांची वीज बचत साध्य झाली आहे. त्यामुळे साईसंस्थानच्या ऊर्जा व्यवस्थापनात मोठा बदल घडून आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या CSR निधीतून सुमारे 1.2 मेगावॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प एप्रिल 2026 अखेर कार्यान्वित होणार आहे. त्यातून दरवर्षी सुमारे 18 लाख युनिट वीज निर्मिती होईल. यामुळे अंदाजे 2 कोटी 8 लाख रुपयांची बचत अपेक्षित आहे. बीपीसीएल मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 1.7 मेगावॅट सौर प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 26 लाख युनिट वीज निर्मिती होऊन अंदाजे 2 कोटी 56 लाख रुपयांची बचत होणार आहे. याशिवाय ओएनजीकडून 1.9 मेगावॅट क्षमतेचा ग्राउंड-माउंट सोलर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्तावही प्रक्रियेत आहे.
सध्या साईसंस्थानचा एकूण वीज वापर सुमारे 7.96 मेगावॅट इतका आहे. प्रस्तावित सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पवन ऊर्जा, रूफटॉप सोलर आणि ग्राउंड-माउंट सोलर यांच्या माध्यमातून सुमारे 7.3 मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. परिणामी, संस्थान लवकरच विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार आहे. हरित ऊर्जा वापरासाठी साईबाबा संस्थान राज्यातील तसेच देशातील इतर संस्थांसाठी एक आदर्श ठरणार आहे, असे चित्र दिसत आहे.
रूफटॉप सोलर पीव्ही प्रकल्पासाठी साईबाबा संस्थान आणि बीपीसीएल यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या करारावेळी शिर्डी मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाघचौरे, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले तसेच संस्थानचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. तसेच बीपीसीएल फाउंडेशनच्या वतीनं जीएम आणि सीईओ बिना मनसुख, जीएम अतिरिक्त प्रभारी (सीएसआर) देवेंद्र जोशी, डीजीएम वित्त (सीएसआर) राजेश तिखे, डीजीएम संजय यादव उपस्थित होते.
