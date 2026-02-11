बंगळुरू येथील भाविकांकडून साईबाबा संस्थानला 25 लाखांची स्कूल बसची देणगी
शिर्डी साईबाबांच्या झोळीत भाविक आपल्या इच्छेनुसार देणगी टाकतात. आज बंगळुरू येथील भाविकांकडून साईबाबा संस्थानला 25 लाखांची अत्याधुनिक स्कूल बस देणगी स्वरूपात देण्यात आली.
Published : February 11, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 2:53 PM IST
शिर्डी : भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक दररोज शिर्डीला येतात. तसंच आपल्या इच्छेनुसार साईंच्या झोळीत देणगी टाकतात. कोणी पैसे तर कोणी सोनं, चांदी किंवा हिरे हे साईबाबांच्या चरणी अर्पण करतात. आज बंगळुरू येथील साईभक्त सुमंत रेड्डी यांनी SML ISUZU कंपनीची अत्याधुनिक स्कूल बस शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलासाठी देणगी स्वरूपात अर्पण केली.
साईबाबा संस्थानला स्कूल बसची देणगी : बंगळुरू येथील साईभक्त सुमंत रेड्डी यांना अनेक दिवसापासून साईबाबा संस्थानला काही तरी वस्तू स्वरूपात देणगी देण्याची इच्छा होती. त्या अनुषंगानं त्यांनी आज साईबाबा संस्थानला तब्बल 25 लाख 38 हजार 406 रुपये किंमतीची SML ISUZU कंपनीची स्कूल बस देणगी स्वरूपात अर्पण केली. या देणगीमुळं संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन प्रवासात मोठी सोय होणार आहे. त्यांना सुरक्षित आणि सुसज्ज वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
अत्याधुनिक स्कूल बस शैक्षणिक उपक्रमासाठी उपयुक्त : या नूतन स्कूल बसची विधीवत पूजा देणगीदार साईभक्त सुमंत रेड्डी यांच्याहस्ते केल्यानंतर स्कूल बसची चावी औपचारिकरित्या संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडं सुपूर्द करण्यात आली. यावेळी संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी अतुल वाघ, मंदिर विभाग प्रमुख विष्णु थोरात यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या शैक्षणिक संकुलामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, सुसज्ज व आधुनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणं, हा संस्थानचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राप्त झालेली ही अत्याधुनिक स्कूल बस विद्यार्थ्यांच्या शाळा तसेच इतर शैक्षणिक उपक्रमासाठीच्या प्रवासात अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होण्यासोबतच वेळेची बचतही होणार असून पालकांनाही दिलासा मिळणार आहे.
शैक्षणिक व सेवाभावी कार्यास अधिक बळ : साई संस्थान प्रशासनाच्यावतीनं देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, साईभक्तांकडून मिळणाऱ्या अशा प्रकारच्या सहकार्यामुळं संस्थानच्या सामाजिक, शैक्षणिक व सेवाभावी कार्यास अधिक बळ मिळत आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सुविधा अधिक सक्षम करण्याचा संस्थानचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. याप्रसंगी देणगीदार साईभक्त सुमंत रेड्डी यांचा संस्थानच्यावतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याहस्ते सत्कार करण्यात आला. संस्थानच्या सामाजिक, शैक्षणिक व सेवाभावी कार्यासाठी भविष्यातही अशाच प्रकारे सहकार्य करण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं.
