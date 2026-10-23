साईचरणी गुप्तदात्याकडून 27 लाखांची अनमोल भेट ; अडीच टनांच्या तीन संगमरवरी शिळांवर सोन्याच्या कोटिंगमध्ये कोरली साईबाबांची 11 वचने
देश-विदेशातून दररोज लाखो भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येतात. अनेक भाविक आपापल्या परीनं साईचरणी गुरुदक्षिणा अर्पण करतात. मात्र, या अज्ञात भक्ताने दिलेली भेट वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे.
Published : October 23, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 11:34 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांच्या चरणी एका अज्ञात भक्तानं अनोखी आणि मौल्यवान भेट अर्पण केली आहे. राजस्थानातून विशेष मागवलेल्या तीन भव्य संगमरवरी शिळांवर साईबाबांची पवित्र 11 वचने आकर्षक कलाकुसरीत कोरण्यात आली आहेत. त्यांना सोन्याच्या कोटिंगची झळाळी देण्यात आली आहे.
राजस्थानातून मागवलेल्या पांढऱ्याशुभ्र संगमरवरी शिळांवर साईबाबांची 11 वचने अत्यंत देखण्या अक्षरांत कोरण्यात आली आहेत. आकर्षक डिझाइन, सुंदर रंगसंगती आणि सोन्याच्या कोटिंगमुळे या वचनांचे सौंदर्य अधिक खुलले आहे. प्रत्येक शिळेचे वजन सुमारे अडीच टन आहे. तिन्ही शिळांचे एकूण वजन साडेसात टन आहे. या शिळांची एकूण किंमत सुमारे 27 लाख रुपये असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे. केवळ मौल्यवान वस्तूंचे दान न करता साईबाबांची शिकवण भाविकांपर्यंत पोहोचावी या भावनेतून ही भेट देण्यात आली आहे.
भाविकांना साईबाबांची वचने सहज वाचता यावीत यासाठी ती मराठी आणि हिंदी या दोन भाषांमध्ये कोरण्यात आली आहेत. एका शिळेची किंमत जवळपास नऊ लाख रुपये आहे. तिन्ही शिळांची एकूण किंमत सुमारे 27 लाख रुपये आहे. एवढ्या मोठ्या किमतीची भेट अर्पण करूनही दात्यानं प्रसिद्धीपासून दूर राहणं पसंत केलं आहे.
साईबाबांची 11 वचने....
1. शिरडीस ज्याचे लागतील पाय ॥
टळती अपाय सर्व त्याचे ॥
2. माझ्या समाधीची पायरी चढेल ॥
दुःख हे हरेल सर्व त्याचे ॥
3. जरी हे शरीर गेलो मी टाकून ॥
तरी मी धावेन भक्तांसाठी ॥
4. नवसास माझी पावेल समाधी ॥
धरा दृढ बुद्धी माझ्या ठायी ॥
5. माझा तो अनुभव घ्यावा ॥
माझा मन्वंतर सत्य मानावा ॥
6. सर्वांच्या रूपांत मीच असेन ॥
भेद न मानावा ऐसा कोण ॥
7. जो जो मज भजे जैसा जैसा भाव ॥
तसा तसा मी त्या पावलो राव ॥
8. ज्याची जशी बुद्धी तशी माझी सिद्धी ॥
माझी न चुके कधी कोणती रीती ॥
9. आम्हा घरी धन साचा कशाला ॥
जो भजे त्याला सर्व पुरला ॥
10. माझ्या ठायीं ठेवून अनन्य भाव ॥
तोच धन्य धन्य होय सर्वकाळ ॥
11. साई म्हणे तोचि धन्य अनन्य ॥
ज्याचा माझा भाव एकचि होऊन ॥
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