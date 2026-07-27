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शिर्डीत खास उपक्रम; साईबाबांच्या गुरुस्थानातील कडुनिंबाची रोपं भाविकांना प्रसाद म्हणून मिळणार

साईबाबा संस्थानने एक खास उपक्रम हाती घेतला आहे. कडुनिंबाची रोपं साईप्रसाद म्हणून भाविकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

Shirdi Sai Sansthan
साईबाबांच्या गुरुस्थानातील कडुनिंबाची रोपं भाविकांना प्रसाद म्हणून मिळणार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 2:00 PM IST

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शिर्डी : साईबाबा संस्थानच्या वतीने येत्या 28 ते 30 जुलै या कालावधीत गुरुपौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. यंदाच्या गुरुपौर्णिमा सोहळ्याचं औचित्य साधत संस्थानने साईभक्तांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा, भावनिक आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम हाती घेतला आहे. गुरुस्थान येथील पवित्र कडुनिंबाच्या वृक्षाच्या बियांपासून तयार करण्यात आलेली रोपं साईप्रसाद म्हणून भाविकांना उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय संस्थाननं घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर तब्बल एक लाख कडुनिंबाची रोपं तयार करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील 5 ते 6 हजार रोपांचं वाटप गुरुपौर्णिमेपासून सुरू होणार आहे.

कडुनिंबाचे झाड हे श्रद्धा, भक्ती आणि अध्यात्माचे प्रतीक : साईबाबांचे शिर्डीतील प्रथम आगमन गुरुस्थानातील पवित्र कडुनिंबाच्या वृक्षाखाली झाले आहे. याच ठिकाणी साईबाबांनी प्रारंभीची साधना केली होती, अशी मान्यता आहे. श्री साईसच्चरित्रमध्ये या स्थळाचा उल्लेख साईबाबांचं गुरुस्थान म्हणून करण्यात आला आहे. याच ठिकाणी खोदकाम केल्यानंतर समयी, पणत्या आणि सुंदर सारवलेली जागा आढळून आल्याचंही साईचरित्रात नमूद आहे. त्यामुळे साईभक्तांच्या दृष्टीने गुरुस्थान आणि तेथील कडुनिंबाचे झाड हे श्रद्धा, भक्ती आणि अध्यात्माचे प्रतीक मानले जाते.

'प्रकल्पासाठी सुमारे 15 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित' : पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्यासाठी साईबाबा संस्थानने गुरुस्थान परिसर तसंच संस्थानच्या इतर परिसरातील कडुनिंबाच्या बिया संकलित करून त्यापासून रोपं तयार करण्याचा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. संस्थानच्या बगीचा विभागामार्फत या बिया प्रथम छोट्या पिशव्यांमध्ये रुजवून त्यानंतर मोठ्या पिशव्यांमध्ये स्थानांतरित करून त्यांची काळजीपूर्वक जोपासना करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 15 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून भाविकांना ही रोपं प्रति रोप केवळ 20 रुपये या नाममात्र दरात लेंडी बागेतील स्टॉलवरून उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. मागणीनुसार पुढील काळात रोपनिर्मितीचा वेग वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

या उपक्रमासाठी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा प्रधान न्यायाधीश शिवाजीराव कचरे यांच्या अध्यक्षतेखालील तसंच जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांचा समावेश असलेल्या संस्थानच्या तदर्थ समितीनं या उपक्रमाचे सामाजिक आणि पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेऊन त्यास तत्काळ मंजुरी दिली. या उपक्रमाविषयी माहिती देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले, साईबाबा आणि गुरुस्थानातील कडुनिंबाचे नाते अतूट आहे. भाविकांच्या श्रद्धेला पर्यावरण संवर्धनाची जोड देण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

पर्यावरण संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार : प्रसादरूपानं घरी नेलेलं हे रोप भाविक प्रेमानं वाढवतील. त्यामुळे श्रद्धेचे संवर्धन होण्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षणासाठीही मोठे योगदान मिळेल. कडुनिंब हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त वृक्ष मानला जातो. आयुर्वेदात त्याला सर्वरोगनिवारक स्थान आहे, तर शेतीमध्ये तो प्रभावी नैसर्गिक कीटकनाशक म्हणून वापरला जातो. भाविकांनी नेलेल्या रोपांपैकी निम्मी रोपं जरी जगली, तरी देश-विदेशात लाखो वृक्ष उभे राहून पर्यावरण संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे. साई संस्थानच्या या अभिनव निर्णयाचे साईभक्तांसह पर्यावरणप्रेमींकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे. श्रद्धा, अध्यात्म आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा सुंदर संगम घडवून आणणारा हा उपक्रम भविष्यात देशातील धार्मिक संस्थांसाठी आदर्श ठरणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

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TAGGED:

SHIRDI SAIBABA SANSTHAN
GURU PURNIMA FESTIVAL
NEEM SAPLINGS AS PRASAD IN SHIRDI
साईबाबा
SHIRDI SAI SANSTHAN

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