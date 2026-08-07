शिर्डीत 108 वर्षांनंतर प्रभू श्रीराम अन् श्रीकृष्णाच्या मंदिरावरून वाद पेटला! साईबाबा संस्थानच्या निर्णयाकडं सगळ्यांचं लक्ष
गोपाळराव बुटी यांनी 108 वर्षांपूर्वी आणलेल्या प्रभू श्रीराम व श्रीकृष्णाच्या ऐतिहासिक मूर्तींसाठी शिर्डीच्या लेंडी बागेत मंदिरं उभारण्याच्या साईबाबा संस्थानच्या निर्णयावरून वाद सुरू झाला आहे.
Published : August 7, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 8:44 PM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या काळातील 108 वर्षांपासून जतन करून ठेवलेल्या प्रभू श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्णाच्या ऐतिहासिक मूर्तींसाठी लेंडी बाग परिसरात स्वतंत्र मंदिरे उभारण्याचा निर्णय साईबाबा संस्थाननं घेतला आहे. या निर्णयामुळं साईबाबांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जतन होणार आहे. असं असलं तरी मंदिरासाठी निवडलेल्या जागेवरून तीन वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या आहेत. संस्थान हा निर्णय ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी आवश्यक असल्याचं सांगत आहे. तर ग्रामस्थ लेंडी बागेचं पावित्र्य आणि मूळ स्वरूप अबाधित ठेवण्याची मागणी करत आहेत. तसंच साईबाबांचे समकालीन भक्त गोपाळराव बुटी यांच्या वंशजांनी संस्थानच्या निर्णयाला ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे.
गोपाळराव बुटी यांच्या वाड्यातच साईबाबांचं समाधीस्थळ : साईबाबा देहधारी असताना त्यांचे समकालीन आणि निस्सीम भक्त नागपूरचे गोपाळराव बुटी यांनी शिर्डीत भव्य दगडी वाड्याचं बांधकाम केलं. आज हाच वाडा जगप्रसिद्ध साईबाबा समाधी मंदिर म्हणून ओळखला जातो. मूळ नियोजनानुसार या वाड्यात साईबाबांच्या शुभहस्ते प्रभू श्रीराम आणि भगवान श्रीकृष्णाच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना होणार होती. त्यासाठी या दोन्ही मूर्ती नागपूरहून शिर्डीत आणण्यातही आल्या होत्या. मात्र मूर्तींची प्रतिष्ठापना होण्यापूर्वीच साईबाबांनी विजयादशमीच्या दिवशी महापरिनिर्वाण घेतलं. त्यानंतर भाविकांच्या आग्रहास्तव गोपाळराव बुटी यांच्या वाड्यातच साईबाबांचं समाधीस्थळ उभारण्यात आलं. परिणामी श्रीराम आणि श्रीकृष्णाच्या मूर्तींची नियोजित प्रतिष्ठापना होऊ शकली नाही. त्यानंतर या ऐतिहासिक मूर्ती संस्थानच्या वस्तुसंग्रहालयात अत्यंत सुरक्षितरीत्या जतन करून ठेवण्यात आल्या. तब्बल 108 वर्षांनंतर आता या मूर्तींना स्वतंत्र मंदिरात स्थान मिळणार असल्यानं हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
मूर्तींचं संवर्धन करणं संस्थानची जबाबदारी : "या निर्णयामागं केवळ मंदिर उभारण्याचा उद्देश नसून साईबाबांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जतन करणं. भाविकांना या दुर्मिळ मूर्तींचं दर्शन घडवणं. यासह श्रीराम नवमी तसंच गोकुळाष्टमीसारखे उत्सव अधिक पारंपरिक आणि भक्तिमय वातावरणात साजरे करण्याची संकल्पना आहे. साईबाबांच्या स्पर्शानं पावन झालेल्या या मूर्ती भाविकांसाठी अत्यंत श्रद्धेचा विषय असल्यानं त्यांचं संवर्धन करणं ही संस्थानची जबाबदारी आहे," असं साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं.
लेंडी बागेच्या स्वरुपात बदल होऊ नये : साईबाबा संस्थानच्या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच मंदिरासाठी निवडलेल्या लेंडी बाग परिसरावरून शिर्डीतील ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. ग्रामस्थांच्या मते लेंडी बाग हे साईबाबांचं अत्यंत पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थळ आहे. इथं साईबाबांनी स्वतः लावलेली अनेक झाडे आजही अस्तित्वात आहे. हा परिसर जशास तसा जतन करणं आवश्यक आहे. त्यामुळं मंदिर उभारणीला विरोध नसला तरी लेंडी बागेच्या मूळ स्वरुपात कोणताही बदल होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. ग्रामस्थांनी संस्थानसमोर पर्यायी प्रस्तावही ठेवला आहे. बिरोबा बन परिसरातील परिक्रमा मार्गालगत संस्थानची सुमारे आठ ते नऊ एकर जागा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी श्रीराम मंदिर, श्रीकृष्ण मंदिर, मारुती मंदिर तसेच आधुनिक साई संग्रहालय उभारावं, अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळं भाविकांना अधिक प्रशस्त सुविधा उपलब्ध होतील आणि शिर्डीच्या इतर भागाचाही विकास होईल असा त्यांचा दावा आहे.
ग्रामस्थांनी उपस्थित केला मुद्दा : सध्या समाधी मंदिर परिसरात वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी, सुरक्षा व्यवस्था आणि दर्शनाच्या रांगा असतात. अशा परिस्थितीत नवीन मंदिरासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होणार नाही. परिणामी, मंदिर आकारानं मर्यादित राहिल. त्यामुळं भाविकांना दर्शनासाठीही अडचणी निर्माण होतील. याउलट स्वतंत्र मोठ्या जागेवर मंदिर उभारल्यास भविष्यातील भाविकसंख्या लक्षात घेऊन सर्व सुविधा विकसित करता येतील, असा मुद्दा ग्रामस्थांनी उपस्थित केलाय.
दोन्ही मंदिरं लेंडी बागेतच उभारावीत : साईबाबांचे समकालीन भक्त गोपाळराव बुटी यांचे पणतू चैतन्य सुभाष बुटी यांनी शिर्डीत येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांची भेट घेतली. यावेळी बुटी कुटुंबाच्या वतीनं संस्थानच्या निर्णयाचं स्वागत करत अभिनंदन केलं. "साईबाबांच्या हस्तस्पर्शानं पावन झालेल्या या मूर्तींचं धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व अतुलनीय आहे. त्यामुळं या मूर्ती मुख्य मंदिर परिसरातच राहणं आवश्यक आहे. त्या इतरत्र हलविल्यास त्यांच्या ऐतिहासिक संदर्भाला धक्का बसू शकतो. त्यामुळं श्रीराम आणि श्रीकृष्णाची दोन्ही मंदिरे लेंडी बागेतच उभारावीत. हीच बुटी कुटुंबाची भूमिका आहे. मंदिर उभारणी किंवा मूर्तींच्या प्रतिष्ठापनेसाठी बुटी कुटुंबाकडून आवश्यक ती सर्व प्रकारची मदत करण्याची तयारी आहे. अखेरीस, साईबाबांची इच्छा आणि साईबाबा संस्थान जो अंतिम निर्णय घेईल, तो आम्हाला मान्य असेल," असं म्हणत चैतन्य बुटी प्रसार माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.
संस्थानाच्या निर्णयाकडं सगळ्यांचं लक्ष : साईबाबांच्या काळाशी जोडलेला हा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याच्या दृष्टीनं संस्थानचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असला, तरी मंदिरासाठी निवडलेल्या जागेबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत. एकीकडं ऐतिहासिक वारसा मुख्य मंदिर परिसरातच जपण्याची भूमिका बुटी कुटुंबानं घेतली आहे. तर दुसरीकडं लेंडी बागेचं पावित्र्य आणि मूळ स्वरूप अबाधित ठेवण्यासाठी मंदिर अन्यत्र उभारावं, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. त्यामुळं संस्थान याबाबत अंतिम निर्णय काय घेते, याकडे देश-विदेशातील साईभक्तांचं लक्ष लागलं आहे.
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