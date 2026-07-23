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शिर्डी साईबाबांच्या समाधीवर अभिनेत्याला बसवल्यानं नवा वाद, साई संस्थानच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या जीवनावर आधारित एका चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरू असून, या चित्रीकरणादरम्यान साईबाबांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्याला थेट साईबाबांच्या समाधीवर बसवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.

Shirdi Saibaba Samadhi
शिर्डीतील साईबाबा समाधी (Shirdi Sai Sansthan/ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 11:01 AM IST

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शिर्डी - देश-विदेशातील कोट्यवधी भक्तांचं श्रद्धास्थान असलेलं शिर्डी साईबाबा संस्थान पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हं दिसत आहेत. सध्या शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या जीवनावर आधारित एका चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरू असून, या चित्रीकरणादरम्यान साईबाबांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्याला थेट साईबाबांच्या समाधीवर बसवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. या घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर साईभक्तांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - साईबाबांची समाधी हे देश-विदेशातील कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेचं केंद्र आहे. परंपरेनुसार आणि मंदिराच्या नियमांनुसार, समाधीवर मुख्य पुजारी सोडल्यास इतर कोणत्याही व्यक्तीला जाण्यास किंवा बसण्यास सक्त मनाई आहे. मात्र, या नियमांची पायमल्ली करत अभिनेत्याला थेट साईबाबांच्या समाधीवर बसवण्यात आल्यानं शिर्डीतील स्थानिक ग्रामस्थ आणि साईभक्तानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित - विशेष म्हणजे, हा सर्व प्रकार साईबाबा संस्थानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत घडल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे, ज्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दोषींवर कारवाई होणार - साई संस्थानने या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी अधिकृत परवानगी दिली होती का? दिली असल्यास ती कोणत्या अटी व शर्तींवर देण्यात आली होती? समाधीवर अभिनेत्याला बसवण्यास विशेष परवानगी होती का? तसेच भाविकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन आवश्यक त्या नियमांचे पालन करण्यात आले होते का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात असून, याप्रकारामुळे संस्थानच्या एकूणच कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शिर्डी ग्रामस्थ विचारणार जाब - दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ आणि सत्य परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आज शिर्डीतील ग्रामस्थ एकत्र येऊन साई संस्थानच्या अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात साई संस्थान आपली काय भूमिका मांडणार आणि या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून वरिष्ठ अधिकारी दोषींवर कारवाई करणार का? याकडे साईभक्तांचे लक्ष लागले आहे.

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TAGGED:

SHIRDI SAIBABA SAMADHI
SAIBABA SAMADHI ACTOR SEAT
शिर्डी साई संस्थान वाद
शिर्डी साईबाबा समाधी
SHIRDI SAI SANSTHAN

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